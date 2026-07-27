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Nagy döntést hozott a kormány a kötelező sorkatonaságról Magyarország szomszédjában
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Nagy döntést hozott a kormány a kötelező sorkatonaságról Magyarország szomszédjában

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A megváltozott biztonságpolitikai helyzetre hivatkozva a katonai szolgálat kiterjesztéséről döntött az osztrák kormány, így a reform meghosszabbítja a szolgálati időt, és kötelezővé teszi a tartalékos katonai gyakorlatokat - írta meg a Handelsblatt.

A háromoldalú koalíció – a néppárti ÖVP, a szociáldemokrata SPÖ és a liberális NEOS – hosszú tárgyalások után, hétfőn, egy Salzburg melletti laktanyában megtartott nyári kormányülésen fogadta el a reformot.

Ennek értelmében a sorkatonai szolgálat három hónappal, összesen kilenc hónapra hosszabbodik meg, és kötelezővé válnak a tartalékos katonai gyakorlatok is.

A döntést a kormány az ukrajnai orosz támadás óta megváltozott biztonságpolitikai környezettel, valamint a kibertámadások, a hibrid fenyegetések és a kritikus infrastruktúrát érintő kockázatok növekedésével indokolta. Christian Stocker, az ÖVP-s kancellár szerint az európai tartós béke reménye legkésőbb az orosz agresszióval szertefoszlott, ezért Ausztriának feltétlenül erősítenie kell honvédelmi képességeit. Mint hangsúlyozta, önmagában nem elég új felszerelést beszerezni, ha a katonáknak nincs elég gyakorlatuk annak éles helyzetben történő használatában.

A tervek szerint az alapkiképzés után kötelező katonai gyakorlatok következnek, a tartalékos haderőben – amely a német tartalékos rendszerhez hasonlítható – pedig tíz éven belül kell teljesíteni a további képzéseket. A kormány ezzel egy katonai szolgálati bizottság által ajánlott, többlépcsős modellt követ. A szolgálat vonzóbbá tétele érdekében az újoncok illetményét havi 1000 euróra emelik, és szabadnapokat is bevezetnek.

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Módosul a polgári szolgálat is.

2027 januárjától először önkéntes alapon lehet majd két hónappal meghosszabbítani, 2028-tól viszont életbe lép az úgynevezett katonai szolgálati garancia. Ez azt jelenti, hogy amennyiben az újoncok száma több mint 7,5 százalékkal elmarad az évi 15 ezer fős céltól, a polgári szolgálatot a következő évtől kezdve tartósan két hónappal meghosszabbítják.

A reform végrehajtásához a koalíciónak kétharmados többségre van szüksége a parlamentben, így az ellenzéki, jobboldali FPÖ vagy a Zöldek szavazataira kell támaszkodnia. Az új szabályozás a tervek szerint 2027. január 1-jén lépne életbe. Az osztrák hadsereget rendszeresen vetik be belföldön katasztrófavédelmi és segélyakciókban, például árvizek vagy lavinák idején, valamint a határokon, miközben az ország semlegessége általában tiltja a háborúkban vagy a katonai szövetségek műveleteiben való részvételt.

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