Nemet mondott Trump kérésére a közel-keleti vezető: nem lesz újabb háború

As-Sará azt mondta a katari hírcsatornának, hogy Damaszkusz az erős libanoni állami intézmények híve, és a két ország viszonyát a joguralomra építve kívánja rendezni. A szíriai kormány ezt a megközelítést képviselte következetesen az elmúlt hónapokban a Bejrúttal való kapcsolataiban.

A nyilatkozat apropóját alighanem az adja, hogy Donald Trump elnök nemrég arról beszélt, hogy a szír hadsereget felhasználva akarja eltüntetni a Hezbollahot Libanonból.

Szíria és Libanon közös határral rendelkezik, így számos kérdésben egymásra vannak utalva, mint például a menekültügy, valamint a kábítószer- és fegyvercsempészet elleni közös fellépés. A szíriai kormány az utóbbi területen aktívan tevékenykedett, és több olyan fegyverszállítmányt is feltartóztatott, amelyet iráni támogatású iraki milíciák próbáltak eljuttatni a libanoni Hezbollahnak.

Az elnök szerint Libanon stabilitásának bármilyen jellegű megingása vagy veszélyeztetése átgyűrűzne Szíriába is, ezt a forgatókönyvet pedig mindenképpen el akarják kerülni.

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