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Putyin erőset mondott Ukrajna jövőjéről, kulcsfontosságú találkozó jön – Percről percre híreink az orosz-ukrán háborúról hétfőn
Globál

Putyin erőset mondott Ukrajna jövőjéről, kulcsfontosságú találkozó jön – Percről percre híreink az orosz-ukrán háborúról hétfőn

Portfolio
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Donald Trump amerikai elnök kedden a Fehér Házban fogadja Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt - erősítették meg az ABC News-nak. Zelenszkij a héten Lindsey Graham néhai dél-karolinai republikánus szenátor temetésére utazik Washingtonba. Vlagyimir Putyin orosz elnök mindeközben kijelentette, Ukrajna egysége megrendült, mivel "mindenki összeveszett a másikkal", Kijev pedig "előbb-utóbb elveszíti a nyugati területeit". Putyin szerint "ami korábban Lengyelországhoz, Magyarországhoz és Romániához tartozott, előbb vagy utóbb, nem holnap, talán nem holnapután - egy, két, tíz, tizenöt év múlva -, de történelmi értelemben minden a helyére kerül". Cikkünk folyamatosan frissül a legutóbbi fejleményekkel.
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Érkezik a bejelentés: komoly fegyvert kap Ukrajna, sőt, hamarosan tömegesen gyárthatják odahaza

Nagy-Britannia átadja Ukrajnának a Stone Cloak elektronikus hadviselési rendszer szellemi tulajdonjogait, lehetővé téve a technológia nagyüzemi gyártását a kelet-európai országban - az erről szóló döntést Andy Burnham brit miniszterelnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök mai találkozóján jelentik be hivatalosan. Zelenszkij lesz az új kormányfő első külföldi vendége.

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Érkezik a bejelentés: komoly fegyvert kap Ukrajna, sőt, hamarosan tömegesen gyárthatják odahaza
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Áldozatok Dél-Oroszországban és Zaporizzsjában

Az orosz hatóságok hétfői közlése szerint ketten meghaltak, 17-en megsérültek ukrán támadások következtében Doni-Rosztovban és Belgorodban.

Az Azovi-tenger közelében fekvő Rosztovban egy házaspár vesztette életét. Jurij Szljuszar kormányzó szerint további öt ember megsebesült, közülük ketten életveszélyesen. A lezuhanó dróntörmelék több helyen, köztük raktárépületeknél is tüzet okozott, egy lakóházban pedig betörtek az ablakok.

A szintén az orosz-ukrán határ közelében fekvő Belgorodban egy dróntámadás következtében 12-en sérültek meg, köztük két gyermek, egy lakóépületben pedig tűz ütött ki - közölték a helyi hatóságok.

Az ukrán oldalon végrehajtott orosz csapások egy halálos áldozatot követeltek és hét sérülést okoztak.

Zaporizzsja városát irányított siklóbombákkal és drónokkal támadták. Ivan Fedorov kormányzó tájékoztatása szerint a csapásokban egy ember meghalt, ketten pedig megsérültek. Szumi régióban egy orosz siklóbomba-támadásban öt ember sebesült meg.

(Reuters)

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Putyin erőset mondott Ukrajna jövőjéről, kulcsfontosságú találkozó jön – Percről percre híreink az orosz-ukrán háborúról hétfőn

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