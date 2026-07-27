Putyin Ukrajna feldarabolását jövendölte, kulcsfontosságú találkozó jön – Percről percre híreink az orosz-ukrán háborúról hétfőn

Az orosz hatóságok hétfői közlése szerint ketten meghaltak, 17-en megsérültek ukrán támadások következtében Doni-Rosztovban és Belgorodban.

Az Azovi-tenger közelében fekvő Rosztovban egy házaspár vesztette életét. Jurij Szljuszar kormányzó szerint további öt ember megsebesült, közülük ketten életveszélyesen. A lezuhanó dróntörmelék több helyen, köztük raktárépületeknél is tüzet okozott, egy lakóházban pedig betörtek az ablakok.

A szintén az orosz-ukrán határ közelében fekvő Belgorodban egy dróntámadás következtében 12-en sérültek meg, köztük két gyermek, egy lakóépületben pedig tűz ütött ki - közölték a helyi hatóságok.

Az ukrán oldalon végrehajtott orosz csapások egy halálos áldozatot követeltek és hét sérülést okoztak.

Zaporizzsja városát irányított siklóbombákkal és drónokkal támadták. Ivan Fedorov kormányzó tájékoztatása szerint a csapásokban egy ember meghalt, ketten pedig megsérültek. Szumi régióban egy orosz siklóbomba-támadásban öt ember sebesült meg.

(Reuters)