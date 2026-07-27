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Putyin Ukrajna feldarabolását jövendölte, kulcsfontosságú találkozó jön – Percről percre híreink az orosz-ukrán háborúról hétfőn
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Putyin Ukrajna feldarabolását jövendölte, kulcsfontosságú találkozó jön – Percről percre híreink az orosz-ukrán háborúról hétfőn

Portfolio
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Donald Trump amerikai elnök kedden a Fehér Házban fogadja Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt - erősítették meg az ABC News-nak. Zelenszkij a héten Lindsey Graham néhai dél-karolinai republikánus szenátor temetésére utazik Washingtonba, ma azonban még Andy Burnham új brit miniszterelnökkel fog kezet Londonban. Vlagyimir Putyin orosz elnök mindeközben kijelentette, Ukrajna egysége megrendült, mivel "mindenki összeveszett a másikkal", Kijev pedig "előbb-utóbb elveszíti a nyugati területeit". Putyin szerint "ami korábban Lengyelországhoz, Magyarországhoz és Romániához tartozott, előbb vagy utóbb, nem holnap, talán nem holnapután - egy, két, tíz, tizenöt év múlva -, de történelmi értelemben minden a helyére kerül". Cikkünk folyamatosan frissül a legutóbbi fejleményekkel.
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Nőtt a halálos áldozatok száma Rosztovban

A dél-oroszországi Rosztov-na-Donu várost éjszaka ért ukrán dróntámadás civil halálos áldozatainak száma ötre emelkedett, ketten közülük gyermekek.

(MTI)

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Új helységeket foglalt el az orosz hadsereg

A moszkvai védelmi minisztérium hétfői közlése szerint Oroszország elfoglalta Torszke települést a donyecki régióban és a Dnyipropetrovszk megyei Szarabas (orosz nevén: Kommunarovka) községet.

(MTI)

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Megérkezett Zelenszkij az Egyesült Királyságba

Ma Andy Burnham brit miniszterelnökkel egyeztet, holnap pedig már Donald Trump amerikai elnökkel Washingtonban.

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Csúnya baklövés Zelenszkij részéről: saját sírját áshatta meg ezzel az egyetlen döntéssel

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök alighanem elszámította magát, amikor menesztette a népszerű védelmi miniszterét, Mihajlo Fedorovot, ezzel ugyanis egyszerre két komoly problémát szabadított magára. Egyrészt politikai válságot robbantott ki, amelynek hullámai még ma is érezhetők az utcákon, másrészt az egykor hűséges szövetségeséből olyan politikai ellenfelet faragott, akinek a népszerűsége immár a sajátjával vetekszik - írja elemzésében a Kyiv Independent.

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Csúnya baklövés Zelenszkij részéről: saját sírját áshatta meg ezzel az egyetlen döntéssel
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Tűzszünetről pusmognak az ukrán fronton – Megtörte a csendet a Kreml, ez lehet a terv

A Kremlnek nincs tudomása semmilyen olyan új javaslatról, mely az ukrajnai háború békés rendezését célozná - számol be a Reuters.

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Tűzszünetről pusmognak az ukrán fronton – Megtörte a csendet a Kreml, ez lehet a terv
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Riasztást adtak ki Magyarország szomszédjában, azonnal felszálltak az F-16-os vadászgépek: vészesen sokasodnak az incidensek

Hétfő reggel ismét drón sértette meg Románia légterét Sulina térségében, az incidens miatt riasztották a helyi lakosságot és a román légierőt is. A drón rövid idő után elhagyta az országot, és Ukrajna felé távozott, így az utóbbi napok gyakorlatától eltérően nem lőtték le - számolt be a román állami Agerpres hírügynökség.

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Riasztást adtak ki Magyarország szomszédjában, azonnal felszálltak az F-16-os vadászgépek: vészesen sokasodnak az incidensek
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Kongatja Kijev a vészharangot: olyan dologra készül Putyin, amire a totális háború legelső éve óta nem volt példa

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kijelentette, hogy Vlagyimir Putyin az orosz választások után újabb "részleges" mozgósítást tervez elrendelni, mely keretében 300-500 ezer embert hívnának be a hadseregbe - számolt be az Ukrinform.

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Kongatja Kijev a vészharangot: olyan dologra készül Putyin, amire a totális háború legelső éve óta nem volt példa
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Videón, ahogy több mint ezer kilométer mélyen lecsap Ukrajna – Egyértelmű üzenetet küldött Zelenszkij

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentette, fegyveres erőik folytatják a mélységi csapásmérést az orosz infrastruktúra ellen. Mára virradóra ismét olyan oroszországi létesítményeket ért ukrán találat, amelyek a frontvonaltól akár több mint ezer kilométeres távolságra fekszenek.

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Videón, ahogy több mint ezer kilométer mélyen lecsap Ukrajna – Egyértelmű üzenetet küldött Zelenszkij
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Megdöbbentő felvétel terjed: tűzgolyóként robogott tovább a vonat az ukrán támadás után

Egy ukrán dróncsapás következtében menet közben kapott lángra az orosz hadsereg egyik üzemanyag-szállító tehervonata, a különös esetet videófelvétel örökítette meg.

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Megdöbbentő felvétel terjed: tűzgolyóként robogott tovább a vonat az ukrán támadás után
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Jelentett Kijev

Az ukrán légierő tájékoztatása szerint Oroszország az éjszaka folyamán 147 drónnal támadta Ukrajnát, ezek közül 123-at lőttek le.

10 helyszínen összesen 21 csapásról számoltak be, 7 helyen lezuhant drónok roncsait jegyezték fel.

(RBC-Ukraine)

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Megszólalt Zelenszkij: hatalmas nehézségek tornyosulnak Ukrajna előtt, készülni kell

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Sky Newsnak adott interjújában elmondta, a védelmi szektorban eszközölt személyi változásokat a szakterületért felelős minisztérium és a katonai vezetés közötti koordinációs problémák felszámolása, valamint a háborús kihívások egységes kezelése tette szükségessé - idézi a politikust az Ukrajinszka Pravda.

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Megszólalt Zelenszkij: hatalmas nehézségek tornyosulnak Ukrajna előtt, készülni kell
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Orosz jelentés

Az orosz védelmi minisztérium szerint a légvédelem az elmúlt éjszaka folyamán 276 ukrán drónt lőtt le.

Közép-európai idő szerint reggel fél hétig három Moszkvára tartó drónt lőttek le. Ukrán pilóta nélküli repülőszerkezetek tömegesen támadták Udmurtföldet is.

(MTI)

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Mikolajivot lőtte Moszkva

Orosz drónok vasárnap és hétfőn kora reggel csapásokat hajtottak végre Ukrajna Mikolajiv megyében fekvő kikötői infrastruktúrája ellen, a támadásokban egy 48 éves férfi meghalt, és megrongálódott három civil hajó - közölte a régió kormányzója.

(Reuters)

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Érkezik a bejelentés: komoly fegyvert kap Ukrajna, sőt, hamarosan tömegesen gyárthatják odahaza

Nagy-Britannia átadja Ukrajnának a Stone Cloak elektronikus hadviselési rendszer szellemi tulajdonjogait, lehetővé téve a technológia nagyüzemi gyártását a kelet-európai országban - az erről szóló döntést Andy Burnham brit miniszterelnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök mai találkozóján jelentik be hivatalosan. Zelenszkij lesz az új kormányfő első külföldi vendége.

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Érkezik a bejelentés: komoly fegyvert kap Ukrajna, sőt, hamarosan tömegesen gyárthatják odahaza
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Áldozatok Dél-Oroszországban és Zaporizzsjában

Az orosz hatóságok hétfői közlése szerint ketten meghaltak, 17-en megsérültek ukrán támadások következtében Doni-Rosztovban és Belgorodban.

Az Azovi-tenger közelében fekvő Rosztovban egy házaspár vesztette életét. Jurij Szljuszar kormányzó szerint további öt ember megsebesült, közülük ketten életveszélyesen. A lezuhanó dróntörmelék több helyen, köztük raktárépületeknél is tüzet okozott, egy lakóházban pedig betörtek az ablakok.

A szintén az orosz-ukrán határ közelében fekvő Belgorodban egy dróntámadás következtében 12-en sérültek meg, köztük két gyermek, egy lakóépületben pedig tűz ütött ki - közölték a helyi hatóságok.

Az ukrán oldalon végrehajtott orosz csapások egy halálos áldozatot követeltek és hét sérülést okoztak.

Zaporizzsja városát irányított siklóbombákkal és drónokkal támadták. Ivan Fedorov kormányzó tájékoztatása szerint a csapásokban egy ember meghalt, ketten pedig megsérültek. Szumi régióban egy orosz siklóbomba-támadásban öt ember sebesült meg.

(Reuters)

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Putyin erőset mondott Ukrajna jövőjéről, kulcsfontosságú találkozó jön – Percről percre híreink az orosz-ukrán háborúról hétfőn

Vasárnapi hírfolyamunk itt olvasható vissza:

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