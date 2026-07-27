Putyin Ukrajna feldarabolását jövendölte, kulcsfontosságú találkozó jön – Percről percre híreink az orosz-ukrán háborúról hétfőn

Nőtt a halálos áldozatok száma Rosztovban
A dél-oroszországi Rosztov-na-Donu várost éjszaka ért ukrán dróntámadás civil halálos áldozatainak száma ötre emelkedett, ketten közülük gyermekek.
(MTI)
Új helységeket foglalt el az orosz hadsereg
A moszkvai védelmi minisztérium hétfői közlése szerint Oroszország elfoglalta Torszke települést a donyecki régióban és a Dnyipropetrovszk megyei Szarabas (orosz nevén: Kommunarovka) községet.
(MTI)
Megérkezett Zelenszkij az Egyesült Királyságba
Ma Andy Burnham brit miniszterelnökkel egyeztet, holnap pedig már Donald Trump amerikai elnökkel Washingtonban.
Arrived in the United Kingdom. My schedule includes meetings with Prime Minister Andy Burnham @andyburnham, as well as with our warriors who are currently in the UK, including those who took part in the Sea Breeze exercises.Over the years of the full-scale war, we have built… pic.twitter.com/OuXt8cY91V https://x.com/andyburnham?ref_src=twsrc%5Etfw— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 27, 2026
Csúnya baklövés Zelenszkij részéről: saját sírját áshatta meg ezzel az egyetlen döntéssel
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök alighanem elszámította magát, amikor menesztette a népszerű védelmi miniszterét, Mihajlo Fedorovot, ezzel ugyanis egyszerre két komoly problémát szabadított magára. Egyrészt politikai válságot robbantott ki, amelynek hullámai még ma is érezhetők az utcákon, másrészt az egykor hűséges szövetségeséből olyan politikai ellenfelet faragott, akinek a népszerűsége immár a sajátjával vetekszik - írja elemzésében a Kyiv Independent.
Tűzszünetről pusmognak az ukrán fronton – Megtörte a csendet a Kreml, ez lehet a terv
A Kremlnek nincs tudomása semmilyen olyan új javaslatról, mely az ukrajnai háború békés rendezését célozná - számol be a Reuters.
Riasztást adtak ki Magyarország szomszédjában, azonnal felszálltak az F-16-os vadászgépek: vészesen sokasodnak az incidensek
Hétfő reggel ismét drón sértette meg Románia légterét Sulina térségében, az incidens miatt riasztották a helyi lakosságot és a román légierőt is. A drón rövid idő után elhagyta az országot, és Ukrajna felé távozott, így az utóbbi napok gyakorlatától eltérően nem lőtték le - számolt be a román állami Agerpres hírügynökség.
Kongatja Kijev a vészharangot: olyan dologra készül Putyin, amire a totális háború legelső éve óta nem volt példa
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kijelentette, hogy Vlagyimir Putyin az orosz választások után újabb "részleges" mozgósítást tervez elrendelni, mely keretében 300-500 ezer embert hívnának be a hadseregbe - számolt be az Ukrinform.
Videón, ahogy több mint ezer kilométer mélyen lecsap Ukrajna – Egyértelmű üzenetet küldött Zelenszkij
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentette, fegyveres erőik folytatják a mélységi csapásmérést az orosz infrastruktúra ellen. Mára virradóra ismét olyan oroszországi létesítményeket ért ukrán találat, amelyek a frontvonaltól akár több mint ezer kilométeres távolságra fekszenek.
Megdöbbentő felvétel terjed: tűzgolyóként robogott tovább a vonat az ukrán támadás után
Egy ukrán dróncsapás következtében menet közben kapott lángra az orosz hadsereg egyik üzemanyag-szállító tehervonata, a különös esetet videófelvétel örökítette meg.
Jelentett Kijev
Az ukrán légierő tájékoztatása szerint Oroszország az éjszaka folyamán 147 drónnal támadta Ukrajnát, ezek közül 123-at lőttek le.
10 helyszínen összesen 21 csapásról számoltak be, 7 helyen lezuhant drónok roncsait jegyezték fel.
(RBC-Ukraine)
Megszólalt Zelenszkij: hatalmas nehézségek tornyosulnak Ukrajna előtt, készülni kell
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Sky Newsnak adott interjújában elmondta, a védelmi szektorban eszközölt személyi változásokat a szakterületért felelős minisztérium és a katonai vezetés közötti koordinációs problémák felszámolása, valamint a háborús kihívások egységes kezelése tette szükségessé - idézi a politikust az Ukrajinszka Pravda.
Orosz jelentés
Az orosz védelmi minisztérium szerint a légvédelem az elmúlt éjszaka folyamán 276 ukrán drónt lőtt le.
Közép-európai idő szerint reggel fél hétig három Moszkvára tartó drónt lőttek le. Ukrán pilóta nélküli repülőszerkezetek tömegesen támadták Udmurtföldet is.
(MTI)
Mikolajivot lőtte Moszkva
Orosz drónok vasárnap és hétfőn kora reggel csapásokat hajtottak végre Ukrajna Mikolajiv megyében fekvő kikötői infrastruktúrája ellen, a támadásokban egy 48 éves férfi meghalt, és megrongálódott három civil hajó - közölte a régió kormányzója.
(Reuters)
Érkezik a bejelentés: komoly fegyvert kap Ukrajna, sőt, hamarosan tömegesen gyárthatják odahaza
Nagy-Britannia átadja Ukrajnának a Stone Cloak elektronikus hadviselési rendszer szellemi tulajdonjogait, lehetővé téve a technológia nagyüzemi gyártását a kelet-európai országban - az erről szóló döntést Andy Burnham brit miniszterelnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök mai találkozóján jelentik be hivatalosan. Zelenszkij lesz az új kormányfő első külföldi vendége.
Áldozatok Dél-Oroszországban és Zaporizzsjában
Az orosz hatóságok hétfői közlése szerint ketten meghaltak, 17-en megsérültek ukrán támadások következtében Doni-Rosztovban és Belgorodban.
Az Azovi-tenger közelében fekvő Rosztovban egy házaspár vesztette életét. Jurij Szljuszar kormányzó szerint további öt ember megsebesült, közülük ketten életveszélyesen. A lezuhanó dróntörmelék több helyen, köztük raktárépületeknél is tüzet okozott, egy lakóházban pedig betörtek az ablakok.
A szintén az orosz-ukrán határ közelében fekvő Belgorodban egy dróntámadás következtében 12-en sérültek meg, köztük két gyermek, egy lakóépületben pedig tűz ütött ki - közölték a helyi hatóságok.
Az ukrán oldalon végrehajtott orosz csapások egy halálos áldozatot követeltek és hét sérülést okoztak.
Zaporizzsja városát irányított siklóbombákkal és drónokkal támadták. Ivan Fedorov kormányzó tájékoztatása szerint a csapásokban egy ember meghalt, ketten pedig megsérültek. Szumi régióban egy orosz siklóbomba-támadásban öt ember sebesült meg.
(Reuters)
Putyin erőset mondott Ukrajna jövőjéről, kulcsfontosságú találkozó jön – Percről percre híreink az orosz-ukrán háborúról hétfőn
Vasárnapi hírfolyamunk itt olvasható vissza:
easyJet-felvásárlás: nem kér a modern strómanokból az EU
A Concorde elemzési üzletágvezetőjének cikke.
Csúnya baklövés Zelenszkij részéről: saját sírját áshatta meg ezzel az egyetlen döntéssel
Szövetségesből erős riválist faragott, aki könnyen a székére törhet.
Bejelentés jött Iránból: egyszerűen nem igaz, hogy megtörtént a várva várt fordulat
Egyértelmű a cáfolat.
Felszálltak a repülők: soha nem látott ekkora evakuációs műveletet Európa
Pusztító erdőtüzek vannak Franciaországban és Spanyolországban.
Megrepedt a pilótafülke szélvédője, azonnal átirányították a repülőgépet
Dubrovnikba indult.
Tűzszünetről pusmognak az ukrán fronton – Megtörte a csendet a Kreml, ez lehet a terv
Reagált Moszkva Trump és Zelenszkij találkozója előtt.
Rejtélyes fegyveres csoport bukkant fel Iránban: azt mondják, már a legrosszabbra készülnek
Úgy néz ki, igaz a hír.
Figyelem: ha vett ilyen terméket a Pennyben, azonnal dobja ki!
Határérték feletti ciánhidrogén-tartalom miatt.
Három változás a személyi kölcsönöknél, ami mellett nem lehet elmenni szó nélkül
Két bank csökkentette a személyi hiteleinek a kamatát. Egy harmadik pedig megemelte a maximális futamidőt, így hosszabb futamidővel, alacsonyabb havi törlesztőrészlet mellett lehet hitelt igény
Közösségen belüli adómentes termékértékesítés: milyen dokumentumokkal kerülhető el az adóbírság?
A magyar vállalkozások számára az Európai Unió egységes piaca jelentős értékesítési lehetőségeket kínál. Az EU-n belüli termékértékesítés adómentessége azonban nem automatikus: az
Erős gazdaság, mégis menekülnek a befektetők - Ezért mérgező a populizmus
A gazdaság közel megduplázódott másfél évtized alatt, a tőzsde dollárban mérve mégis ugyanott áll, mint 15 évvel ezelőtt. A népesség növekvő és fiatal, az ország... The post Erős gazda
Az iráni háború miatt a gázpiacon nagyobb a baj, mint az olajnál
A százdolláros olaj már közel van, de a Hormuzi-szoros körüli konfliktus hatása messze túlmutat a benzinkutakon. Az ellátási zavarok az európai gázárakat, a műtrágyagyártást és... The pos
Korunk egyik legkárosabb hülyesége: a lakástulajdonlás
(A bejegyzés szerzője szerint.) Húsz évvel ezelőtt rájöttem arra, amit - például nálunk - mindmáig nem ért az emberek többsége.  Arra, hogy az észak-európai népek... The post Korunk e
Itt a valaha volt legerősebb El Niño, ami sokat elárul a ránk váró jövőről
A 2026-os El Niño az átlagoshoz képest 2 fokkal emelheti az óceánfelszín hőmérsékletét, így az idei lehet a valaha mért második legmelegebb év. Ez nem csupán me
Sokba kerül neked az önbizalomhiány
A mai téma ugyan inkább a pszichológia témakörébe tartozik, de nagyon komoly hatása van a pénzügyeinkre is. Az önbizalom egy kétélű fegyver. A túl sok és a túl kevés is bajba sodorhatja az
Ki fizeti a zöld átmenet árát?
Kinek kell viselnie a klímavédelmi szabályozás költségeit, ha az állami intézkedések felborítják a befektetők korábbi várakozásait? Beznoszka Igor vendégszerzőnk azt vizsgálja, hogyan egy
Nyárközepi tőzsdeparty
Csatlakozz a nyár egyik legizgalmasabb online tőzsdei eseményéhez, ahol a piaci aktualitások és a stratégiai gondolkodás kerülnek fókuszba. Friss nézőpontokkal, inspiráló ötletekkel töltődünk fel – és megnézzük, merre érdemes most figyelni a befektetőknek
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Albérlet vagy lakásvásárlás? Most áll a feje tetejére a piac
Döntés előtt a frissen felvett hallgatók. És a szüleik.
Minden jel a drágább üzemanyag felé mutat: mi jöhet most?
Három oldalról szorongatják a magyar autósokat.
Nincs vége a magyar kamatvágásoknak, de Trump még keresztbe tehet
Ki tudja, meddig mehetnek a dolgok a tervek szerint.