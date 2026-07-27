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Rejtélyes fegyveres csoport bukkant fel Iránban: azt mondják, már a legrosszabbra készülnek
Globál

Rejtélyes fegyveres csoport bukkant fel Iránban: azt mondják, már a legrosszabbra készülnek

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Az elmúlt hetekben több hír is jött arról, hogy felbukkantak Iránban az iraki Hasd es-Sabi milícia tagjai, fegyverekkel, páncélozott járművekkel a kezükben. A hírt megerősítette a milícia egyik vezetője az iráni ellenzéki Iran International-nek.

Az iraki Hasd es-Sabi (PMF) egy decentralizált fegyveres szervezet, amely az Iszlám Állam elleni küzdelem során jött létre. Az ernyőszervezet alsó hangon is 50-60 ezer harcost számlál, de egyes becslések szerint a 180 ezres iraki hadseregnél is nagyobb. A PMF tagsága nagyrészt Iránnal szimpatizáló, síita fegyveresekből áll. Az Irán elleni amerikai-izraeli támadás kezdete óta lehetett beszámolókat olvasni arról, hogy a PMF harcosai megjelentek egyes iráni városokban és segítenek az iráni karhatalmi szervezeteknek a rendfenntartásban.

A PMF egyik vezetője megerősítette ma az Iran International-nek, hogy a szervezet fegyveresei Iránban vannak.

Elmondta ugyanakkor, hogy nem valamilyen központi utasításra mentek a perzsa ország területére, hanem tevékenységüket a PMF-en kívül végzek.

Mindegy, hogy a Hasd es-Sabi szervezet vagy valami más név alatt, ha Irán, különösen a forradalmi gárda segítséget kér azoktól az irakiaktól, akik hűségesek Iránhoz, sok ember lesz, aki vállalja a küldetést”

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Elmondása szerint a PMF támogatására azért van szüksége Teheránnak, mert Irán a háború további eszkalációjára számít és katonák kellenek egy szárazföldi invázió elhárításához.

Az iraki vezető arról is kitért, hogy szerinte Irán hamarosan jelentősen vissza fogja vágni a jemeni húszik támogatását. Azt nem részletezte, hogy ennek mi lehet az oka.

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Címlapkép forrása: Haidar Mohammed Ali/Anadolu via Getty Images

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