Rejtélyes fegyveres csoport bukkant fel Iránban: azt mondják, már a legrosszabbra készülnek

Az iraki Hasd es-Sabi (PMF) egy decentralizált fegyveres szervezet, amely az Iszlám Állam elleni küzdelem során jött létre. Az ernyőszervezet alsó hangon is 50-60 ezer harcost számlál, de egyes becslések szerint a 180 ezres iraki hadseregnél is nagyobb. A PMF tagsága nagyrészt Iránnal szimpatizáló, síita fegyveresekből áll. Az Irán elleni amerikai-izraeli támadás kezdete óta lehetett beszámolókat olvasni arról, hogy a PMF harcosai megjelentek egyes iráni városokban és segítenek az iráni karhatalmi szervezeteknek a rendfenntartásban.
A PMF egyik vezetője megerősítette ma az Iran International-nek, hogy a szervezet fegyveresei Iránban vannak.
Elmondta ugyanakkor, hogy nem valamilyen központi utasításra mentek a perzsa ország területére, hanem tevékenységüket a PMF-en kívül végzek.
Mindegy, hogy a Hasd es-Sabi szervezet vagy valami más név alatt, ha Irán, különösen a forradalmi gárda segítséget kér azoktól az irakiaktól, akik hűségesek Iránhoz, sok ember lesz, aki vállalja a küldetést”
– mondta.
Elmondása szerint a PMF támogatására azért van szüksége Teheránnak, mert Irán a háború további eszkalációjára számít és katonák kellenek egy szárazföldi invázió elhárításához.
Az iraki vezető arról is kitért, hogy szerinte Irán hamarosan jelentősen vissza fogja vágni a jemeni húszik támogatását. Azt nem részletezte, hogy ennek mi lehet az oka.
Címlapkép forrása: Haidar Mohammed Ali/Anadolu via Getty Images
Szúnyoggyérítés indul négy vármegyében: több helyen a tigrisszúnyog ellen is védekeznek
Egyelőre nem alakultak ki nagyobb csípőszúnyoglárva-tenyészőhelyek.
Szédítő összeggel fogadtak az AI-részvényekre a nyugdíjalapok: ezen múlhat milliók jövője
Figyelmeztetnek a szakértők.
Riasztást adtak ki Magyarország szomszédjában, azonnal felszálltak az F-16-os vadászgépek: vészesen sokasodnak az incidensek
Ez zsinórban a negyedik ilyen eset négy nap alatt.
Évtizedes mélypontra zuhantak a számok egy kritikus piacon: menekülnek a befektetők
Eszük ágába nincs ide tenni a pénzt.
Történelmi mélypontra zuhantak az alumíniumkészletek
A közel-keleti konfliktus miatt.
Kongatja Kijev a vészharangot: olyan dologra készül Putyin, amire a totális háború legelső éve óta nem volt példa
Nem lenne túl népszerű lépés a hátországban.
Erős gazdaság, mégis menekülnek a befektetők - Ezért mérgező a populizmus
A gazdaság közel megduplázódott másfél évtized alatt, a tőzsde dollárban mérve mégis ugyanott áll, mint 15 évvel ezelőtt. A népesség növekvő és fiatal, az ország... The post Erős gazda
Az iráni háború miatt a gázpiacon nagyobb a baj, mint az olajnál
A százdolláros olaj már közel van, de a Hormuzi-szoros körüli konfliktus hatása messze túlmutat a benzinkutakon. Az ellátási zavarok az európai gázárakat, a műtrágyagyártást és... The pos
Korunk egyik legkárosabb hülyesége: a lakástulajdonlás
(A bejegyzés szerzője szerint.) Húsz évvel ezelőtt rájöttem arra, amit - például nálunk - mindmáig nem ért az emberek többsége.  Arra, hogy az észak-európai népek... The post Korunk e
Millókat spórolhat 2026-ban a lakásvásárláson
Ma talán minden eddiginél nehezebb dolga van egy lakásvásárlónak az ingatlanpiac és a kamatkörnyezet folyamatos változása miatt. Az ingatlanárak továbbra is magasak, habár az infláció mérs
Közösségen belüli adómentes termékértékesítés: milyen dokumentumokkal kerülhető el az adóbírság?
A magyar vállalkozások számára az Európai Unió egységes piaca jelentős értékesítési lehetőségeket kínál. Az EU-n belüli termékértékesítés adómentessége azonban nem automatikus: az
Itt a valaha volt legerősebb El Niño, ami sokat elárul a ránk váró jövőről
A 2026-os El Niño az átlagoshoz képest 2 fokkal emelheti az óceánfelszín hőmérsékletét, így az idei lehet a valaha mért második legmelegebb év. Ez nem csupán me
Sokba kerül neked az önbizalomhiány
A mai téma ugyan inkább a pszichológia témakörébe tartozik, de nagyon komoly hatása van a pénzügyeinkre is. Az önbizalom egy kétélű fegyver. A túl sok és a túl kevés is bajba sodorhatja az
Ki fizeti a zöld átmenet árát?
Kinek kell viselnie a klímavédelmi szabályozás költségeit, ha az állami intézkedések felborítják a befektetők korábbi várakozásait? Beznoszka Igor vendégszerzőnk azt vizsgálja, hogyan egy
Albérlet vagy lakásvásárlás? Most áll a feje tetejére a piac
Döntés előtt a frissen felvett hallgatók. És a szüleik.
Minden jel a drágább üzemanyag felé mutat: mi jöhet most?
Három oldalról szorongatják a magyar autósokat.
Nincs vége a magyar kamatvágásoknak, de Trump még keresztbe tehet
Ki tudja, meddig mehetnek a dolgok a tervek szerint.
Nyárközepi tőzsdeparty
Csatlakozz a nyár egyik legizgalmasabb online tőzsdei eseményéhez, ahol a piaci aktualitások és a stratégiai gondolkodás kerülnek fókuszba. Friss nézőpontokkal, inspiráló ötletekkel töltődünk fel – és megnézzük, merre érdemes most figyelni a befektetőknek
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.