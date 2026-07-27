Riasztást adtak ki Magyarország szomszédjában, azonnal felszálltak az F-16-os vadászgépek: vészesen sokasodnak az incidensek

A bukaresti védelmi minisztérium tájékoztatása szerint a légvédelmi radarok Sulinától keletre észleltek behatoló drónt.

A hatóságok 8 óra 47 perckor RO-Alert riasztással figyelmeztették Tulcea megye lakóit.

A légtér ellenőrzésére néhány perccel később, 8 óra 53 perckor két F-16-os vadászgép is felszállt a fetești-i légibázisról.

A védelmi tárca közölte, a repülő eszköz csupán rövid ideig tartózkodott a román légtérben, majd a határt átlépve ukrán terület felé vette az irányt. Röviddel az incidens után robbanásokat jelentettek Ukrajnából.

Az utóbbi napokban ez volt zsinórban a negyedik drón, amely megsértette Románia légterét.

A román légierő pénteken, szombaton és vasárnap is lelőtt egy-egy drónt, amely légtérsértést követett el.

Nicusor Dan román államfő vasárnap közölte: a legfőbb ügyészség vizsgálata szerint az első, péntek reggel lelőtt drón olyan Shahed típusú eszköz volt, amelyet Oroszország használ az Ukrajna elleni agressziós háborújában.

Elfogadhatatlan és tűrhetetlen, hogy Oroszország továbbra is megsérti Románia légterét, amely egyben a NATO és az Európai Unió légtere is. Az ilyen cselekedetek elfogadhatatlanok, és szövetségeseinkkel együtt a legnagyobb komolysággal kezeljük őket

- szögezte le a román államelnök az MTI tudósítása szerint.

A MAPN összesítése szerint az ukrajnai háború kezdete óta Oroszország több mint 100 légitámadást intézett a Románia közvetlen közelében lévő, Duna-deltában található ukrán folyami kikötők ellen, ezek során az orosz drónok 33 alkalommal sértették meg Románia légterét.

Idén több mint 40 támadás történt a román határ téréségben, 34 alkalommal pedig a térségbe küldték a NATO megerősített légtérvédelmi járőrszolgálatának vadászrepülőit. 18 esetben a támadásokban használt drónok megsértették Románia légterét.

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