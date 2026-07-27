Súlyos incidens után elszabadultak az indulatok: újabb háború jöhet - Van, akinek ez nagyon kapóra jön

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Múlt pénteken ismét elszabadultak az indulatok Ciszjordániában: izraeli telepesek és palesztinok nyitottak egymásra tüzet, több a halott, mecsetek égnek porrá. Az izraeli kormány „terrorellenes” műveletet emleget, a palesztin vezetés mélyen hallgat, egy valami azonban biztos: egyre több katona áramlik az Izrael által részben megszállt területre. Nézzük, mi történik.

Azt, hogy pontosan ki is lőtt először, nagyon nehéz megállapítani, az viszont szinte biztos, hogy az izraeli telepesek fogtak először fegyvert. Pénteken Ciszjordánia északi harmadán, egy Tell nevű faluban izraeli fegyveresek jelentek meg, az elérhető információk szerint az IDF és a telepesek által működtetett védelmi alakulatok közösen vonultak ki a faluba.

Önmagában a kivonulás ténye az izraeli és a nemzetközi jog szerint is rendben van: Tell az izraeli és palesztin területeket meghatározó (Izrael által egyébként rendre figyelmen kívül hagyott) oslói egyezmény értelmében úgynevezett „B-zónának” számít, ahol

a polgári igazgatás a Palesztin Nemzeti Hatóság, a rendvédelmi viszont Jeruzsálem felügyelete alatt történik.

Az osloi egyezmény értelmében a palesztin területek három zónára oszthatóak: Az A- zónákban (a sűrűbben lakott területeken) a közigazgatás és a rendvédelem is a Palesztin Nemzeti Hatóság feladata, a B-zónákban (kisebb falvakban és mezőgazdasági művelés alatt álló területeken) a közigazgatást a Hatóság, a rendvédelmet Izrael felügyeli, a C-zónákban pedig minden Jeruzsálem irányítása alatt áll. A térképen vörössel az A- és B-zónák láthatóak. Forrás: TUBS via Wikimedia Commons

Az első incidensről kikerült felvételek alapján arra lehet következtetni, hogy az izraeli fegyveresek dulakodni kezdtek Tell utcáin a támadástól tartó palesztinokkal, az egyik arab férfi pedig lefegyverezte a telepesek egyik biztonsági őrét, akit le is lőtt. Az ezt követően kialakuló lövöldözésben az IDF egyik katonája, és négy palesztin – köztük az első lövést leadó férfi – vesztette életét, illetve többen megsebesültek. Palesztin beszámolók szerint az izraeliek fegyvertelen emberekre is tüzet nyitottak.

Jeruzsálem nyilatkozatai szerint a katonák egyébként „terrorelhárító akción” vesznek részt Ciszjordániában, a lövöldözés miatt viszont meredeken emelkedik a területre vezényelt alakulatok száma. Benjamin Netanjahu miniszterelnök Hamász elleni műveleteket emlegetett, ugyanakkor érdemes megjegyezni, hogy szemben a Gázai övezettel, Ciszjordániában az iszlamista terrorszervezetnek relatíve kicsi a befolyása.

Az indulatok azonban a katonák bevetésével sem csillapodtak: cikkünk írásakor a telepesek már legalább két mecsetet felgyújtottak, a sebesültek száma emelkedik, az IDF pedig beszámolók alapján legalább hetven palesztint őrizetbe vett. Bár Jeruzsálem tessék-lássék jelleggel az egyébként saját jogszabályai szerint is illegalitásban működő telepeseket is szokta rendőri erővel korlátozni, arról egyelőre nem érkeztek hírek, hogy most történt volna ilyen akció, csak palesztin letartóztatásokról érkeztek hírek.

Settlers wreaked havoc in the village of Urif, south of Nablus, during recent raids, torching Palestinian homes and businesses pic.twitter.com/8weQiVPgqt https://t.co/8weQiVPgqt — HatsOff (@HatsOffff) July 27, 2026

A helyzetet az izraeli politikai rendszer és maga a Palesztin Hatóság is nehezíti: az izraeli kormánykoalíció számára kiemelten fontos szélsőjobboldali pártok finomkodás nélkül követelik Ciszjordánia megszállását, a politikai bukás útján döcögő Benamin Netanjahunak abszolút kapóra jön egy újabb konfliktus,

a Hatóság vezetése pedig legendásan korrupt, nem fog érdemi segítséget nyújtani a lakosságnak,

maximum annyira lehet számítani, hogy Mahmúd Abbász elnök kiad egy békére felszólító nyilatkozatot rámallahi palotájából.

Mivel Izrael most aktívan csak a Gázai övezetben folytat katonai műveleteket, Iránnal és Libanonnal érvényben van a tűzszünet, Szíriával pedig éppen próbálkoznak a kapcsolatjavítással, az IDF-nek minden kapacitása megvan arra, hogy komolyabb katonai akciókat hajtson végre Ciszjordániában. Az mostanra már jól látható, hogy a kormányt a nemzetközi közvélemény nem igazán érdekli, a palesztinok lakta területek pedig könnyű célpontnak számítanak.

Címlapkép: izraeli katonák Nabluszban vasárnap. A címlapkép forrása: Nedal Eshtayah/Anadolu via Getty Images