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Súlyos vád Moszkvából: Ukrajna három országot is megtámadott
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Súlyos vád Moszkvából: Ukrajna három országot is megtámadott

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Dmitrij Peszkov, a Kreml sajtótitkára értékelte az ukrán fekete-tengeri támadásokat, és egy egészen új perspektívából közelítette meg a konfliktust – számolt be a Gazeta.

Az orosz-ukrán háború eseményeiről szinte naponta megszólaló Peszkov ezúttal azzal vádolta meg Ukrajnát, hogy az megtámadta Németországot, Iránt és Kazahsztánt is. Felületesen meg is indokolta, hogy mire gondol az állítása alatt:

Korábban a kijevi rezsim megtámadta a Németországi Szövetségi Köztársaságot, felrobbantva egy kritikus fontosságú energetikai infrastrukturális létesítményt. Most Iránt támadta meg, egy iráni hajót csapással

– emelte ki, ismételten az orosz propagandában megszokott módon „kijevi rezsimnek” nevezve Ukrajna vezetését.

Szerinte Kijev Kazahsztánt is támadta, mivel az ország a Kaszpi-tengeri Gázvezeték Konzorcium (CPC) egyik tulajdonosa. Hozzátette, hogy korábban az ilyen támadásokat „casus bellinek”, vagyis háború kirobbantására okot adó eseményként tekintettek volna. A leghatározottabb választ Teherán adta, azzal vádolták meg az ukránokat, hogy igyekeznek kiterjeszteni a háborút.

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Peszkov arról nem beszélt, hogy az oroszok által az ukrán kikötőkben megtámadott, harmadik ország zászlaja alatt közlekedő hajók is casus bellinek számítanak-e, és

ezek alapján Moszkva hány országot támadott meg.

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