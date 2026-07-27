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Szabadulna a NATO egyik legerősebb hatalma az orosz csúcsfegyvertől: ezen múlhat az F-35 vadászgép
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Szabadulna a NATO egyik legerősebb hatalma az orosz csúcsfegyvertől: ezen múlhat az F-35 vadászgép

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A Defense Express katonai szaklap értesülései szerint Törökország most egy újabb országot szemelt ki, hogy az oroszoktól vásárolt légvédelmi rendszert továbbadják nekik.

Ankara gőzerővel keresi, hogy melyik országnak adja tovább az orosz Sz-400-as légvédelmi rakétarendszert, mivel ez lehet az utolsó akadály, ami problémát jelent az ötödik generációs F-35-ös lopakodó vadászgépek megvásárlásához. Törökország már hosszú évek óta szeretné, ha az amerikai csúcsgépek a légiereje kötelékét képeznék, de Washington visszautasította ezt. Az egyik legfontosabb érv az volt, hogy az ország 2017-ben megvásárolt Moszkvától egy Sz-400-as rendszert, ennek az eladását kérték Ankarától. A politikai vezetés ennek megfelelően igyekszik továbbítani egy másik országnak a technológiát.

Legutóbb Egyiptom védelmi miniszterével folytattak megbeszélést a témában.

A közel-keleti ország azért lehet ideális választás Ankara szerint, mivel már rendelkeznek eggyel korábbi, Sz-300VM rendszerrel, amiről állítják, hogy a 40 kilométeres magasságból érkező ballisztikus rakéták ellen is hatékony védelmet nyújt. Kairó úgy látja, hogy a szállítás jelentősen megerősítheti a légvédelmi lehetőségeit. Az ugyanakkor nem elhanyagolható, hogy mit szól az üzlethez a gyártó Oroszország. Az átadott technológia karbantartására és esetleges modernizálására vonatkozó szaktudás Moszkvánál van meg, enélkül problémába ütközhet az üzlet.

Az Sz-400-as eladása körüli helyzet az újabb névvel csak tovább bonyolódik,

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korábban az Egyesült Arab Emírségek merült fel, mint lehetséges üzemeltető a jövőben.

Erre az országnak most kifejezetten komoly érvei lehetnének, mivel a közeli Irán az elmúlt időszakban rendszeresen csapást mért az országra. Ezt a vonalat azonban nagyban nehezíti, hogy Abu-Dzabi szoros kapcsolatot ápol az Egyesült Államokkal, és vélhetően Moszkva sem nézné jó szemmel, ha éppen a szoros partnerének számító Teherán ellen vetnék be a csúcstechnológiás légvédelmi rendszerét, ráadásul a saját értékelésük szerint az amerikai érdekek védelemére.

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