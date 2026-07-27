Szabadulna a NATO egyik legerősebb hatalma az orosz csúcsfegyvertől: ezen múlhat az F-35 vadászgép

Ankara gőzerővel keresi, hogy melyik országnak adja tovább az orosz Sz-400-as légvédelmi rakétarendszert, mivel ez lehet az utolsó akadály, ami problémát jelent az ötödik generációs F-35-ös lopakodó vadászgépek megvásárlásához. Törökország már hosszú évek óta szeretné, ha az amerikai csúcsgépek a légiereje kötelékét képeznék, de Washington visszautasította ezt. Az egyik legfontosabb érv az volt, hogy az ország 2017-ben megvásárolt Moszkvától egy Sz-400-as rendszert, ennek az eladását kérték Ankarától. A politikai vezetés ennek megfelelően igyekszik továbbítani egy másik országnak a technológiát.

Legutóbb Egyiptom védelmi miniszterével folytattak megbeszélést a témában.

A közel-keleti ország azért lehet ideális választás Ankara szerint, mivel már rendelkeznek eggyel korábbi, Sz-300VM rendszerrel, amiről állítják, hogy a 40 kilométeres magasságból érkező ballisztikus rakéták ellen is hatékony védelmet nyújt. Kairó úgy látja, hogy a szállítás jelentősen megerősítheti a légvédelmi lehetőségeit. Az ugyanakkor nem elhanyagolható, hogy mit szól az üzlethez a gyártó Oroszország. Az átadott technológia karbantartására és esetleges modernizálására vonatkozó szaktudás Moszkvánál van meg, enélkül problémába ütközhet az üzlet.

Az Sz-400-as eladása körüli helyzet az újabb névvel csak tovább bonyolódik,

korábban az Egyesült Arab Emírségek merült fel, mint lehetséges üzemeltető a jövőben.

Erre az országnak most kifejezetten komoly érvei lehetnének, mivel a közeli Irán az elmúlt időszakban rendszeresen csapást mért az országra. Ezt a vonalat azonban nagyban nehezíti, hogy Abu-Dzabi szoros kapcsolatot ápol az Egyesült Államokkal, és vélhetően Moszkva sem nézné jó szemmel, ha éppen a szoros partnerének számító Teherán ellen vetnék be a csúcstechnológiás légvédelmi rendszerét, ráadásul a saját értékelésük szerint az amerikai érdekek védelemére.

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