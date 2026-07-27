Tagadja Moszkva, hogy százezreket tervez a frontra küldeni, de minden jel az ellenkezőjére utal

Andrej Kartapolov, az Állami Duma védelmi bizottságának elnöke szerint a mozgósításról szóló pletykák teljesen megalapozatlanok, ám éppen ilyen üzenetek hangzottak el az orosz tisztségviselők részéről a teljes körű ukrajnai invázió előtt is. Kartapolov azt állította, hogy Oroszországnak nincs szüksége újabb mozgósítási hullámra, a szóban forgó terveket pedig szerinte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök terjeszti. A Duma képviselője az ukrán vezető szavait "korlátlan fantáziálásnak" minősítette. Kifejtette továbbá, hogy az orosz haderő utánpótlása változatlanul a védelmi minisztériummal szerződést kötő önkéntesekből áll, sőt úgy véli,

minél több csapást mér Ukrajna a civil célpontokra, annál többen jelentkeznek majd katonának.

A megnyugtató üzenet nem egyedülálló, hiszen július 24-én Andrej Kolesznyik, a védelmi bizottság tagja is arról beszélt, hogy egy újabb kötelező, tömeges mozgósításról "szó sincs", miközben a szerződéses katonák létszáma folyamatosan nő.

Kartapolov múltja azonban óvatosságra int. A politikus egy nappal a 2022. szeptember 21-i bejelentés előtt még tagadta, hogy újabb mozgósítást terveznének, és "alaptalannak" nevezte a lakossági aggodalmakat. Az orosz vezetés a teljes körű invázió előkészületeit is az utolsó pillanatig tagadta, így a nyugati hírszerzés figyelmeztetéseit "koholmánynak" és "pánikkeltésnek" bélyegezte, a határ közelébe vezényelt csapatok jelenlétét pedig egyszerű katonai gyakorlatként mutatta be. A támadás végül 2022. február 24-én megindult.

Zelenszkij július 26-án arról beszélt, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök ősszel újabb mozgósítási hullámra készül. Az ukrán államfő szerint az orosz védelmi minisztérium 2026 első felében 221 ezer szerződéses katonát toborzott, ám ez a létszám nem fedezte a veszteségeket, amelyek ugyanebben az időszakban elérték a 225 500 főt, köztük 131 ezer halottat.

Zelenszkij szerint Putyin a szeptember 20-i Duma-választások után hirdethet meg új mozgósítást, amelynek keretében akár 300–500 ezer embert is a frontra küldhetnek.

Az ukrán elnök utalt arra is, hogy az orosz nemzeti gárda frissített polgári védelmi szabályzata most első alkalommal tartalmaz a mozgósítással, a hadiállapottal és a háborús időszak fenyegetéseivel kapcsolatos rendelkezéseket, valamint jelezte, hogy Moszkva Észak-Koreából is újabb katonákat kíván bevonni.

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