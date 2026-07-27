  • Megjelenítés
Teljes a káosz: mindenre fel kell készülni, Trump szerint rengeteg fegyverük van
Globál

Teljes a káosz: mindenre fel kell készülni, Trump szerint rengeteg fegyverük van

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Az Al-Dzsazíra tudósítása részletesen beszámolt a Közel-Keleten zajló fordulatokról, amit Donald Trump amerikai elnök is kommentált.

Újságírók előtt tartott beszédet az amerikai elnök, amelyben számos témát érintett, kifejezetten a Iránnal vívott háborúval kapcsolatban. Kifejtette, hogy Irán „találkozót kért”, jelenleg is zajlanak az egyeztetések a felek között.

Jelenleg Iránnal tárgyalunk. Jól mennek a tárgyalások. Nem kérték volna a találkozót, ha rosszul teljesítenénk. Az egyetlen ok, amiért találkozni akarnak, az az, hogy nagyon keményen bántunk velük

– hangsúlyozta.

Ezt követően arra is kitért, hogy az amerikai hadseregnek mennyi fegyvere van még raktáron. Korábban elterjedt, hogy Washington rohamtempóban használja el a kulcsfontosságú eszközeit az Irán elleni háborúban, de az amerikai elnök szerint ez nincs így, „sok lőszerük van még”. Azt ugyanakkor kiemelte, hogy szerinte a Biden-kormányzat sok fegyvert küldött Ukrajnának, de rengeteg „középkategóriás cuccuk van, több, mint amennyit el tudnának használni”. Kitért Izrael helyzetére, újra megerősítette, hogy az országgal közeli álláspontot képviselnek.

Még több Globál

Putyin Ukrajna feldarabolását jövendölte, kulcsfontosságú találkozó jön – Percről percre híreink az orosz-ukrán háborúról hétfőn

Aláírták: tízezrekkel bővül az orosz hadsereg létszáma

Nagy döntést hozott a kormány a kötelező sorkatonaságról Magyarország szomszédjában

Egy másik közel-keleti téma is előkerült, a jemeni húszikkal kapcsolatban azt mondta, hogy az Egyesült Államok „nem vesz részt” az esetleges műveletekben, de tárgyalnak Szaúd-Arábiával. Előkerült az atomalku kérdése is, ugyanakkor ezzel kapcsolatban homályosan fogalmazott Trump. Az amerikai vezető meg fogja kérdezni Vlagyimir Putyin orosz elnököt, hogy nyújtott-e segítséget Teheránnak az amerikai célpontok elleni támadásoknál.

Az amerikai elnök mondatai nem segítik az eligazodást a térségi események pontos értelmezéséhez, ehhez hozzájárul, hogy  Irán is ködösen fogalmaz. Hangsúlyozták, hogy az ország hadserege és a Forradalmi Gárda készen áll arra, hogy a nyugati nagyhatalom tovább folytatja a támadásokat, de „ez súlyos következményekkel jár”. Ugyanakkor

azt is jelezték, hogy a diplomáciai megoldás előtt sincs zárva az ajtó.

Kapcsolódó cikkünk

Minden forgatókönyvre felkészülnek a fenyegetett szigeten: bármikor totális blokád jöhet

Megkongatta a vészharangot az atomhatalom: Amerika szárazföldi támadásra készül

Címlapkép forrása: Andrew Harnik/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Grandio Blog

Ki fizeti a zöld átmenet árát?

Kinek kell viselnie a klímavédelmi szabályozás költségeit, ha az állami intézkedések felborítják a befektetők korábbi várakozásait? Beznoszka Igor vendégszerzőnk azt vizsgálja, hogyan egy

Trader

Díjmentes online előadás

Nyárközepi tőzsdeparty

Csatlakozz a nyár egyik legizgalmasabb online tőzsdei eseményéhez, ahol a piaci aktualitások és a stratégiai gondolkodás kerülnek fókuszba. Friss nézőpontokkal, inspiráló ötletekkel töltődünk fel – és megnézzük, merre érdemes most figyelni a befektetőknek

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Lendületben a hazai vállalkozások 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Három ország is megtámadta Iránt - Teherán árulást, nemzetközi jogsértést kiált
Tisza-kormány: csökken a Tisza támogatottsága, rendkívüli ülést tartanak
Putyin Ukrajna feldarabolását jövendölte, kulcsfontosságú találkozó jön – Percről percre híreink az orosz-ukrán háborúról hétfőn
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility