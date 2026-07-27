Teljes a káosz: mindenre fel kell készülni, Trump szerint rengeteg fegyverük van

Az Al-Dzsazíra tudósítása részletesen beszámolt a Közel-Keleten zajló fordulatokról, amit Donald Trump amerikai elnök is kommentált.

Újságírók előtt tartott beszédet az amerikai elnök, amelyben számos témát érintett, kifejezetten a Iránnal vívott háborúval kapcsolatban. Kifejtette, hogy Irán „találkozót kért”, jelenleg is zajlanak az egyeztetések a felek között.

Jelenleg Iránnal tárgyalunk. Jól mennek a tárgyalások. Nem kérték volna a találkozót, ha rosszul teljesítenénk. Az egyetlen ok, amiért találkozni akarnak, az az, hogy nagyon keményen bántunk velük

– hangsúlyozta.

Ezt követően arra is kitért, hogy az amerikai hadseregnek mennyi fegyvere van még raktáron. Korábban elterjedt, hogy Washington rohamtempóban használja el a kulcsfontosságú eszközeit az Irán elleni háborúban, de az amerikai elnök szerint ez nincs így, „sok lőszerük van még”. Azt ugyanakkor kiemelte, hogy szerinte a Biden-kormányzat sok fegyvert küldött Ukrajnának, de rengeteg „középkategóriás cuccuk van, több, mint amennyit el tudnának használni”. Kitért Izrael helyzetére, újra megerősítette, hogy az országgal közeli álláspontot képviselnek.

Egy másik közel-keleti téma is előkerült, a jemeni húszikkal kapcsolatban azt mondta, hogy az Egyesült Államok „nem vesz részt” az esetleges műveletekben, de tárgyalnak Szaúd-Arábiával. Előkerült az atomalku kérdése is, ugyanakkor ezzel kapcsolatban homályosan fogalmazott Trump. Az amerikai vezető meg fogja kérdezni Vlagyimir Putyin orosz elnököt, hogy nyújtott-e segítséget Teheránnak az amerikai célpontok elleni támadásoknál.

Az amerikai elnök mondatai nem segítik az eligazodást a térségi események pontos értelmezéséhez, ehhez hozzájárul, hogy Irán is ködösen fogalmaz. Hangsúlyozták, hogy az ország hadserege és a Forradalmi Gárda készen áll arra, hogy a nyugati nagyhatalom tovább folytatja a támadásokat, de „ez súlyos következményekkel jár”. Ugyanakkor

azt is jelezték, hogy a diplomáciai megoldás előtt sincs zárva az ajtó.

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