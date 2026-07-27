Történelmi mélypontra zuhantak az alumíniumkészletek

A Londoni Fémtőzsdén (LME) az alumíniumkészletek történelmi mélypontra süllyedtek,
mivel a közel-keleti konfliktusok miatti ellátási zavarok a raktárkészletek leépítésére kényszerítik a felhasználókat. A tőzsdei adatok szerint az LME raktáraiban tárolt alumínium mennyisége július 24-én 271 275 tonnára apadt, ami az 1998 januárja óta vezetett nyilvántartások legalacsonyabb szintje, és alig felel meg a globális alumíniumfogyasztás egynapi mennyiségének, írja a Reuters.
Duncan Hobbs, a Concord Resources kutatási igazgatója rámutatott, hogy az alumíniumpiac ma lényegesen nagyobb, mint negyedszázaddal ezelőtt, így a tőzsdei készletek a piac méretéhez képest rendkívül alacsony szinten állnak.
A szabad, azonnal elérhető LME-készletek július 24-én 245 350 tonnát tettek ki, ami 2025 áprilisa óta a legalacsonyabb érték. A tőzsde legfrissebb származási jelentései szerint a rendelkezésre álló csekély mennyiség döntő többsége orosz eredetű fémből áll. Egyes kereskedők ugyanakkor vonakodnak az orosz alumínium vásárlásától, bár a 2024. április 13. előtt gyártott tételekkel továbbra is szabadon lehet kereskedni.
A Perzsa-öböl térsége adja a világ elsődleges alumíniumgyártó kapacitásának mintegy 9 százalékát, ám a régió két legnagyobb kohóját március végén iráni támadás érte.
A Hormuzi-szorosban tapasztalható fennakadások miatt az öböl menti üzemek nehezen jutnak alapanyaghoz, és az export is akadályokba ütközik. Duncan Hobbs szerint a piac a 2027-re és 2028-ra várt túlkínálat miatt talán túlságosan is elbizakodott a kínálati kockázatok értékelésében.
Az alumíniumkészletek korábbi mélypontját 2022 augusztusában érték el 271 450 tonnával, az Ukrajna elleni orosz inváziót követően, ami arra késztette az LME-t, hogy korlátozza az orosz alumínium beszállítását a raktáraiba. A legnagyobb fémfelhasználónak számító Kínában a Sanghaji Határidős Tőzsde (SHFE) készletei június közepe óta ugyan csökkennek, de a 455 092 tonnás szintjük még mindig viszonylag stabilnak tekinthető.
Forrás: Reuters
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