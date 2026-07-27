Tűzszünetről pusmognak az ukrán fronton – Megtörte a csendet a Kreml, ez lehet a terv

A Kremlnek nincs tudomása semmilyen olyan új javaslatról, mely az ukrajnai háború békés rendezését célozná - számol be a Reuters.

Egy ukrán forrás a múlt héten arról számolt be a Reutersnek, hogy

amerikai és ukrán diplomaták egy olyan tűzszüneti tervről egyeztettek, amely csak a légtérre vonatkozott volna.

A javaslatot Washington és Kijev állítólag egy új béketárgyalási fordulón terjesztené Moszkva elé. Donald Trump amerikai és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a tervek szerint holnap találkozik az amerikai fővárosban.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője ugyanakkor nem erősítette meg az értesülést.

Való igaz, hogy ez az információ néhány napja napvilágot látott, de egyelőre nem több, mint médiaspekuláció. Nincsenek konkrét részletek ebben az ügyben, és nincsenek konkrét részletek semmiféle új javaslattal vagy kezdeményezéssel kapcsolatban sem

- nyilatkozta a szóvivő.

A szóvivő nem kívánt reagálni az ukrán elnök azon állítására sem, miszerint Moszkva 30 ezer észak-koreai katona fogadására készül a Voronyezsi területen. Peszkov kijelentette, nem tartja szükségesnek Zelenszkij megjegyzéseinek kommentálását, mivel

nem Zelenszkij dolga, hogy a mi terveinkről beszéljen.

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