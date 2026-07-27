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Videón, ahogy több mint ezer kilométer mélyen lecsap Ukrajna – Egyértelmű üzenetet küldött Zelenszkij
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Videón, ahogy több mint ezer kilométer mélyen lecsap Ukrajna – Egyértelmű üzenetet küldött Zelenszkij

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Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentette, fegyveres erőik folytatják a mélységi csapásmérést az orosz infrastruktúra ellen. Mára virradóra ismét olyan oroszországi létesítményeket ért ukrán találat, amelyek a frontvonaltól akár több mint ezer kilométeres távolságra fekszenek.

Az ukrán elnök szerint Ukrajna az éjszaka folyamán Oroszország Rosztovi területén egy, a frontvonaltól mintegy 250 kilométerre fekvő exportterminált támadott meg. Az ukrán mélységi csapások továbbá a Moszkvától északkeletre lévő Jaroszlavli terület, valamint az orosz-ukrán államhatártól mintegy 1300 kilométerre fekvő Udmurt Köztársaság olajipari létesítményeit is elérték.

Tegnap este hosszú hatótávolságú szankcióink hatékonyak voltak a Rosztovi területen

- írta Volodimir Zelenszkij az X-en, célként azt megfogalmazva, hogy csökkentsék Oroszország képességét a háború finanszírozására.

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Köszönetet mondok az ukrán védelmi erők katonáinak az olyan területeken végzett precíz munkájukért, amelyek egészen a közelmúltig még mélyen az orosz hátországban feküdtek. Válaszlépéseinkkel visszavisszük a háborút Oroszországba, hogy végül esély nyíljon egy méltóságteljes békére

- jelentette ki az ukrán elnök.

Az orosz hatóságok korábbi közlése szerint

ketten meghaltak, összesen 17-en pedig megsérültek ukrán támadások következtében Doni-Rosztovban és Belgorodban.

Az Azovi-tenger közelében fekvő Rosztovban egy házaspár vesztette életét, további öt ember megsebesült, közülük ketten életveszélyesen. A lezuhanó dróntörmelék több helyen, köztük raktárépületeknél is tüzet okozott, egy lakóházban pedig betörtek az ablakok - számolt be a Reuters.

A szintén az orosz-ukrán határ közelében fekvő Belgorodban 12-en sérültek meg, köztük két gyermek, egy lakóépületben pedig tűz ütött ki - közölték az orosz hatóságok.

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