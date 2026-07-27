Videón, ahogy több mint ezer kilométer mélyen lecsap Ukrajna – Egyértelmű üzenetet küldött Zelenszkij

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentette, fegyveres erőik folytatják a mélységi csapásmérést az orosz infrastruktúra ellen. Mára virradóra ismét olyan oroszországi létesítményeket ért ukrán találat, amelyek a frontvonaltól akár több mint ezer kilométeres távolságra fekszenek.

Az ukrán elnök szerint Ukrajna az éjszaka folyamán Oroszország Rosztovi területén egy, a frontvonaltól mintegy 250 kilométerre fekvő exportterminált támadott meg. Az ukrán mélységi csapások továbbá a Moszkvától északkeletre lévő Jaroszlavli terület, valamint az orosz-ukrán államhatártól mintegy 1300 kilométerre fekvő Udmurt Köztársaság olajipari létesítményeit is elérték.

Sarapul, Udmurt Republic, attack on the tank farm of the Horizont Combine of the Russian Reserve. pic.twitter.com/lxP29xCrjV https://t.co/lxP29xCrjV — MAKS 26 (@Maks_NAFO_FELLA) July 27, 2026

Tegnap este hosszú hatótávolságú szankcióink hatékonyak voltak a Rosztovi területen

- írta Volodimir Zelenszkij az X-en, célként azt megfogalmazva, hogy csökkentsék Oroszország képességét a háború finanszírozására.

Last night, our long-range sanctions were effective in the Rostov region. An export terminal approximately 250 kilometers from the front line was hit. Deep strikes also targeted oil facilities in the Yaroslavl region and the Udmurt Republic, which is 1,300 kilometers from… pic.twitter.com/KVWIB7zycp https://t.co/KVWIB7zycp — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 27, 2026

Explosions were reported overnight in Russia’s Rostov region, where railway and port infrastructure came under attack. Russian Telegram channels also reported strikes near FSB and Interior Ministry buildings in Belgorod, along with fires, power outages and secondary explosions.… pic.twitter.com/4mcI8K6xVR https://t.co/4mcI8K6xVR — KyivPost (@KyivPost) July 27, 2026

Украинские беспилотники атаковали Ростов-на-Дону, где погибли два местных жителя, пять пострадали. Еще 13 человек ранены в Белгороде. В Удмуртии заявили о самой массированной атаке на республику на фоне сообщений из Сарапула https://t.co/u1QpcaHtcc pic.twitter.com/0PHSD2d7Pj https://t.co/u1QpcaHtcc — Важные истории (@istories_media) July 27, 2026

Köszönetet mondok az ukrán védelmi erők katonáinak az olyan területeken végzett precíz munkájukért, amelyek egészen a közelmúltig még mélyen az orosz hátországban feküdtek. Válaszlépéseinkkel visszavisszük a háborút Oroszországba, hogy végül esély nyíljon egy méltóságteljes békére

- jelentette ki az ukrán elnök.

Az orosz hatóságok korábbi közlése szerint

ketten meghaltak, összesen 17-en pedig megsérültek ukrán támadások következtében Doni-Rosztovban és Belgorodban.

Az Azovi-tenger közelében fekvő Rosztovban egy házaspár vesztette életét, további öt ember megsebesült, közülük ketten életveszélyesen. A lezuhanó dróntörmelék több helyen, köztük raktárépületeknél is tüzet okozott, egy lakóházban pedig betörtek az ablakok - számolt be a Reuters.

A szintén az orosz-ukrán határ közelében fekvő Belgorodban 12-en sérültek meg, köztük két gyermek, egy lakóépületben pedig tűz ütött ki - közölték az orosz hatóságok.

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