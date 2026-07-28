A semmi közepén neveztek el autópályát Donald Trump tiszteletére, súlyos konfliktus áll a háttérben

Marokkó úgy döntött, hogy az újonnan átadott, vitatott hovatartozású Nyugat-Szaharán átvágó autópályáját az amerikai elnökről, Donald Trumpról nevezik el. A hasonló gesztusokat nagyra értékelő vezető ki is fejezte háláját az északnyugat-afrikai országnak:
Köszönet a nagy tiszteletű VI. Mohamednek, Marokkó királyának – Micsoda megtiszteltetés! Alig várom, hogy egy napon, remélhetőleg hamarosan, bejárhassam ennek a Nagy Autópályának a teljes hosszát!
– írta ki a közösségi médiába köszönetnyilvánítását Trump.
A beígért átutazás azonban aligha fog a kedvenc élményei közé tartozni – már amennyiben ez valaha is megtörténik –, mivel Nyugat-Szahara kietlen, forró és szinte teljesen lakatlan, az 1055 kilométeres út java pedig ezen keresztül fut. A Marokkó déli részén fekvő Tiznit városát köti össze Nyugat-Szahara kikötővárosával, Dakhlával. Jogosan merül fel a kérdés, hogy akkor Trump, miért nem mondott külön köszönetet Nyugat-Szaharának, a válasz pedig a politikában rejlik.
A térség hovatartozása ugyanis nem tisztázott, Marokkó a sajátjának tekinti, míg az Algériából támogatásokat kapó Polisario Front szervezet a függetlenségért harcol.
Ez a küzdelem már évtizedek óta tart, és százezres nagyságrendben eredményezte menekülttáborok létrejöttét a szomszédos Algériában, ahová az őslakosok menekültek.
Marokkó amiatt hálás Trumpnak, hogy az amerikai elnök első elnöksége alatt csatlakoztak az Ábrahám-egyezményekhez, ennek ellentételezéseként pedig Washington elismerte Marokkó jogos követelésének az országtól délre fekvő, már hosszú ideje ellenőrzés alatt tartott területeket. Sokan kritizálták emiatt az amerikai elnököt, máig csak néhány kormány ismeri el Rabat fennhatóságát, „Afrika utolsó gyarmatának” és „megszállt területnek” nevezik. A nemzetközi kritikák ellenére a térség folyamatosan fejlődik, ennek bizonyítéka a Trump autópálya is, bár kétséges, hogy ezen tényleg keresztül fog suhanni maga az amerikai elnök is.
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