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Apró NATO-tagállamban fogják gyártani Európa legjobb páncélosát - Tízmilliós beruházás kezdődik
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Apró NATO-tagállamban fogják gyártani Európa legjobb páncélosát - Tízmilliós beruházás kezdődik

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Új összeszerelő és karbantartó üzem épül a litvániai Kaunasban a Leopard 2A8 harckocsik számára, aminek köszönhetően a balti államok állandó ipari hátteret kapnak a páncélos erők fenntartásához. A mintegy 30 millió euró értékű beruházásról a finn YIT építőipari csoport számolt be, a fejlesztés pedig jelentősen megerősíti a NATO keleti szárnyának védelmi képességeit - tudósított az Army Recognition.

A YIT 2026. július 27-én jelentette be, hogy szerződést kötött a Leopard 2A8 üzem megépítésére. A megrendelő a UAB Lithuania Defence Services, a projektről pedig a finn közszolgálati média, az Yle is beszámolt.

A létesítményben szerelik majd össze Litvánia leendő harckocsi-állományának jelentős részét,

emellett a gyár hosszú távú karbantartást és műszaki támogatást is biztosít a helyi alakulatok számára.

A YIT litvániai leányvállalata tervezési és kivitelezési konstrukcióban valósítja meg a beruházást, így a mérnöki tervezés és a kivitelezés egyaránt a cég feladata lesz. A munkálatok 2026 augusztusában kezdődnek, és a tervek szerint 2027 novemberében fejeződnek be.

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A közel tízhektáros komplexum a Kaunasi Szabad Gazdasági Övezetben épül fel, és egy fő gyártócsarnokból, valamint kiszolgáló épületekből áll majd. A tervezés során épületinformációs modellezést (BIM) alkalmaznak, az üzem pedig megfelel majd Litvánia legszigorúbb, A++ energiahatékonysági követelményeinek.

A YIT számára a mintegy 30 millió euró értékű szerződés a vállalat harmadik negyedéves rendelésállományát gyarapítja. A projekt az üzleti értékén túl azért is bír kiemelt jelentőséggel, mert Litvánia olyan infrastruktúrához jut, amelyet kifejezetten Európa egyik legmodernebb páncélos platformjának kiszolgálására terveztek.

A beruházás egyúttal a skandináv, a balti és a német védelmi ipari együttműködés jelentős bővülését jelzi. A litván infrastruktúra, a finn mérnöki szaktudás és a német hadiipari tapasztalatok összekapcsolásával tovább erősödik a NATO többnemzetiségű védelmi ipari hálózata a katonai szövetség egyik stratégiailag leginkább kitett régiójában.

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Címlapkép forrása: Alexandra Beier/Getty Images

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