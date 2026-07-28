Arágcsi: kártérítés jár Iránnak az okozott károkért

Abbász Arágcsi iráni külügyminiszter egyértelművé tette, hogy Teherán nem törekszik a feszültség fokozására, ugyanakkor elfogadhatatlannak nevezte az iráni állampolgárok és nemzeti érdekek elleni támadásokat, és kártérítést követelt az elszenvedett veszteségekért.

Az iráni diplomácia vezetője nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy országa nem kívánja mélyíteni a konfliktust. Arágcsi ugyanakkor nyomatékosította, hogy Teherán nem tűri az állampolgárait vagy érdekeit érő atrocitásokat, és a jövőben is határozottan fellép ezekkel szemben.

A külügyminiszter kijelentette, hogy

az elszenvedett károkért jogilag és erkölcsileg is kártérítés jár, és Teherán elvárja ezek maradéktalan megtérítését.

Forrás: Reuters

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