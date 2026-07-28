Ballisztikus rakétákat lőttek ki: a húszik borítják a fegyverszüneti álmokat?

A jemeni húszi mozgalom ballisztikus rakétákkal támadott meg egy szaúdi olajszállító tartályhajót a Vörös-tengeren, mivel a hajó a lázadók szerint megsértette a Szaúd-Arábiával szemben elrendelt tengeri blokádot, és figyelmen kívül hagyta a figyelmeztetéseket.

Az Irán által támogatott csoport katonai szóvivője, Jahja Szarí kijelentette, hogy a hajó a támadást követően kénytelen volt visszafordulni.

A húszi lázadók szerint az akció a Szaúd-Arábia elleni tengeri blokád kikényszerítését szolgálta, amelyet a mozgalom a térségben folytatott katonai műveleteinek részeként hirdetett meg.

Forrás: Reuters

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