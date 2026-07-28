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Bejelentette Netanjahu lehetséges utódja: titokban Izrael megsemmisítésén dolgozik az egyik olajmonarchia, ősszel újabb háború jöhet
Globál

Bejelentette Netanjahu lehetséges utódja: titokban Izrael megsemmisítésén dolgozik az egyik olajmonarchia, ősszel újabb háború jöhet

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Ellenséges államnak fogja nyilvánítani Katart Naftáli Bennett izraeli ellenzéki vezető, ha megnyeri a választásokat idén ősszel – ezt maga a politikus jelentette be.

Bennett Katart „agresszív antiszemita rákos sejtnek” nevezte, amely „nyugaton terjeszti a ragályt,” melynek célja Izrael megsemmisítése.

Katar vezetőinek az a célja, hogy megsemmisítsék Izraelt, ez tény. Vannak, akik azt mondják, hogy ez egy komplikált állam, semmi nem komplikált ezen, október 7-e óta semmi nem komplikált. Katar az ellenségünk. Ennyi az egész”

– mondta.

Hozzátette:

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ha megválasztják miniszterelnöknek, első lépése lesz, hogy Katart ellenséges államnak fogja nyilvánítani.

Megvádolta Katart azzal is, hogy az iráni forradalmi gárdát, az Al-Núszra frontot és a Hamászt pénzelték, sőt, még Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnököt is befolyásolják.

Arról is beszélt, hogy azon fog dolgozni izraeli miniszterelnökként, hogy megbuktassa Irán iszlamista vezetését.

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Címlapkép forrása: Amir Levy/Getty Images

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