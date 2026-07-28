Bennett Katart „agresszív antiszemita rákos sejtnek” nevezte, amely „nyugaton terjeszti a ragályt,” melynek célja Izrael megsemmisítése.
Katar vezetőinek az a célja, hogy megsemmisítsék Izraelt, ez tény. Vannak, akik azt mondják, hogy ez egy komplikált állam, semmi nem komplikált ezen, október 7-e óta semmi nem komplikált. Katar az ellenségünk. Ennyi az egész”
– mondta.
Hozzátette:
ha megválasztják miniszterelnöknek, első lépése lesz, hogy Katart ellenséges államnak fogja nyilvánítani.
Megvádolta Katart azzal is, hogy az iráni forradalmi gárdát, az Al-Núszra frontot és a Hamászt pénzelték, sőt, még Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnököt is befolyásolják.
Arról is beszélt, hogy azon fog dolgozni izraeli miniszterelnökként, hogy megbuktassa Irán iszlamista vezetését.
Címlapkép forrása: Amir Levy/Getty Images
Kritikus napok jönnek, most dőlhet el az AI-rali sorsa
Felsorakoznak a hyperscaler cégek.
Bejelentette Netanjahu lehetséges utódja: titokban Izrael megsemmisítésén dolgozik az egyik olajmonarchia, ősszel újabb háború jöhet
Antiszemita, rákos sejtnek nevezte a Közel-Kelet egyik legerősebb államát.
Újabb vasútvonal újraindítását jelentette be Vitézy Dávid
Egész napos vasúti fesztivált tartanak az intézkedés alkalmából.
Trónfosztás: már nem az Nvidia a világ legértékesebb cége
Átvette a vezetést az Apple.
Nehéz piacon is javított a Michelin
Megerősítették az éves várakozásokat.
Titkos tárgyalásokat kezdett Irán: úgy néz ki, most dől el a Hormuzi-szoros sorsa
Több országgal is tárgyalni kezdett a síita hatalom.
Minden eddiginél merészebb célár érkezett az OTP-re – ekkora emelkedést várnak a profik!
Felpörögtek az események.
"Hogyan tegyek félre, ha alig marad a fizetésemből?" - válaszolunk a leggyakoribb kérdéseitekre
Sokszor kapunk visszajelzéseket a követőinktől kommentben: "Jó lenne félretenni, de miből?" Ez nem kifogás, hanem sok családnál nagyon is valós helyzet. Ezért most nem azt mondjuk, hogy mondj
Szárnyalnak a Wall Street-i nagybankok: erős negyedévet zárt az amerikai pénzügyi szektor
Mit árulnak el a Wall Street-i nagybankok várakozásokat felülmúló második negyedéves eredményei az amerikai fogyasztásról, a hitelpiacról és a tőkepiaci aktivitásról? The post Szárnyalnak
Macy's Inc - kereskedés
Ez itt a januári posztom a Macy's-ról, elég optimista voltam akkor. A napos chartot nézve már örültem, hogy jön az ötödik hullám, és ki tudok szállni 25-30 dollár között. Nem így történ
Közösségen belüli adómentes termékértékesítés: milyen dokumentumokkal kerülhető el az adóbírság?
A magyar vállalkozások számára az Európai Unió egységes piaca jelentős értékesítési lehetőségeket kínál. Az EU-n belüli termékértékesítés adómentessége azonban nem automatikus: az
Erős gazdaság, mégis menekülnek a befektetők - Ezért mérgező a populizmus
A gazdaság közel megduplázódott másfél évtized alatt, a tőzsde dollárban mérve mégis ugyanott áll, mint 15 évvel ezelőtt. A népesség növekvő és fiatal, az ország... The post Erős gazda
Az iráni háború miatt a gázpiacon nagyobb a baj, mint az olajnál
A százdolláros olaj már közel van, de a Hormuzi-szoros körüli konfliktus hatása messze túlmutat a benzinkutakon. Az ellátási zavarok az európai gázárakat, a műtrágyagyártást és... The pos
Korunk egyik legkárosabb hülyesége: a lakástulajdonlás
(A bejegyzés szerzője szerint.) Húsz évvel ezelőtt rájöttem arra, amit - például nálunk - mindmáig nem ért az emberek többsége.  Arra, hogy az észak-európai népek... The post Korunk e
Itt a valaha volt legerősebb El Niño, ami sokat elárul a ránk váró jövőről
A 2026-os El Niño az átlagoshoz képest 2 fokkal emelheti az óceánfelszín hőmérsékletét, így az idei lehet a valaha mért második legmelegebb év. Ez nem csupán me
Hőkupola előtt állunk – Miért jósolnak más időt az előrejelző modellek?
Ezért látunk eltérő maximumokat a térképeken.
Albérlet vagy lakásvásárlás? Most áll a feje tetejére a piac
Döntés előtt a frissen felvett hallgatók. És a szüleik.
Minden jel a drágább üzemanyag felé mutat: mi jöhet most?
Három oldalról szorongatják a magyar autósokat.
Nyárközepi tőzsdeparty
Csatlakozz a nyár egyik legizgalmasabb online tőzsdei eseményéhez, ahol a piaci aktualitások és a stratégiai gondolkodás kerülnek fókuszba. Friss nézőpontokkal, inspiráló ötletekkel töltődünk fel – és megnézzük, merre érdemes most figyelni a befektetőknek
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.