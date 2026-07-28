Bemondta az izraeli vezető: nagyon szeretnénk szétbombázni Iránt, de Trump nem hagyja

Nagyon szeretnénk csapást mérni Irán energetikai létesítményei ellen. Az Egyesült Államok viszont ezt nem engedi most, mert fél attól, hogy Irán a szomszédos országokat megtámadná, ezzel pedig nemzetközi olajválság lenne”

– mondta az izraeli vezető.

A mi részünkről, készen állunk arra, hogy 40 évvel visszavessük a fejlődést [Iránban]”

- tette hozzá az izraeli vezető.

Címlapkép forrása: 2026 Anadolu via Getty Images