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Bemondta az izraeli vezető: nagyon szeretnénk szétbombázni Iránt, de Trump nem hagyja
Globál

Bemondta az izraeli vezető: nagyon szeretnénk szétbombázni Iránt, de Trump nem hagyja

Portfolio
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Izrael szeretne átfogó csapásokat mérni Irán ellen, többek közt szeretné lerombolni az ország energiaellátó rendszerét, de Donald Trump elnök ezt nem hagyja – idézi Izrael Katz védelmi minisztert a Times of Israel.

Nagyon szeretnénk csapást mérni Irán energetikai létesítményei ellen. Az Egyesült Államok viszont ezt nem engedi most, mert fél attól, hogy Irán a szomszédos országokat megtámadná, ezzel pedig nemzetközi olajválság lenne”

– mondta az izraeli vezető.

A mi részünkről, készen állunk arra, hogy 40 évvel visszavessük a fejlődést [Iránban]”

- tette hozzá az izraeli vezető.

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Címlapkép forrása: 2026 Anadolu via Getty Images

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