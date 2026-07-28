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Bevallotta Izrael: sikerült kicselezni Iránt – Lerántották a leplet a mestertervről
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Bevallotta Izrael: sikerült kicselezni Iránt – Lerántották a leplet a mestertervről

Portfolio
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Izraelt használta az Egyesült Államok bázisként az újabb, Irán elleni katonai műveletekhez – ismerte el Izrael Katz védelmi miniszter az izraeli 14-es csatornának.

Az irániak mindenre lőttek, kivéve egy országot: Izrael államot”

– mondta Katz az izraeli hírcsatornának.

Pontosan tudják, hogy az amerikai repülőgépek innen szállnak fel, az üzemanyag-utántöltők innen szállnak fel. Van elég elrettentő erőnk”

– mondta a vezető.

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Irán a júliusban kiújult harcok során többek közt Jordánia, Kuvait, Katar, Szaúd-Arábia, Bahrein amerikai bázisait is támadta, de Izraelre nem lőttek, mivel nem akarták bevonni a zsidó államot is a háborúba.

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Címlapkép forrása: James Gilbert/Getty Images

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