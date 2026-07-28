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Drónokkal csaptak le Oroszországra: fontos gyár és raktár ég az orosz főváros közelében
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Drónokkal csaptak le Oroszországra: fontos gyár és raktár ég az orosz főváros közelében

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A július 28-ára virradó éjszaka végrehajtott ukrán dróntámadások egy Moszkva környéki acélszerkezet-gyárat vettek célba, valamint áramkimaradást okoztak a megszállt Krím-félszigeten - számolt be a Kyiv Independent.

A Moszkvai területen található Csehov városában a Gidrosztalkonsztrukcija acélszerkezet-gyártó üzemet érte dróntalálat. Andrej Vorobjov, a Moszkvai terület kormányzója megerősítette a támadás tényét, és hozzátette, hogy egy lakóépületben is károk keletkeztek. A tisztségviselő tájékoztatása szerint a lehulló drónroncsok következtében egy nyílt területen gumiabroncsok gyulladtak meg, míg a közeli Vaulovo faluban egy családi ház kapott lángra.

A Moszkvától mindössze húsz kilométerre délre fekvő Koledino településen kigyulladt egy logisztikai raktár, amely több orosz vállalat elosztóközpontjaként működik. Az ukrán csapások egyre gyakrabban érintik az orosz Amazonként is ismert Wildberries online kiskereskedelmi óriás létesítményeit.

A cég weboldalán katonai felszereléseket, például drónalkatrészeket és golyóálló mellényeket is értékesítenek.

Az éjszaka folyamán a Krím-félsziget délkeleti részén fekvő, megszállt Feodoszija városában egy elektromos alállomást is eltaláltak az ukrán drónok, aminek következtében a település nagy részén megszakadt az áramszolgáltatás – jelentette a Krimszkij Veter nevű Telegram-csatorna. Ezeket az információkat egyelőre független forrásból nem erősítették meg.

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