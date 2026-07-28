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Elképesztő adatok: már 40 méter mélyen is érezni a felmelegedést
Globál

Elképesztő adatok: már 40 méter mélyen is érezni a felmelegedést

MTI
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Az olaszországi tengerek felmelegedése már elérte a negyvenméteres mélységet a Greenpeace Italia környezetvédő szervezet kedden közölt adatai szerint.
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A Greenpeace Italia kedden közzétett adatai szerint

az olaszországi tengerek felmelegedése már negyvenméteres mélységben is kimutatható.

A világ legnagyobb független környezetvédő szervezete Mare Caldo (meleg tenger) című jelentése azt mutatja, hogy az Olaszország partjait övező tengerek felszíni hőmérséklete tavaly legalább 1,5 és 2,5 Celsius -fokkal emelkedett a korábban mért átlaghoz képest.

A Greenpeace olaszországi csapata évről évre tizennégy tengerszakaszon végez méréseket az északnyugati Liguriától az Adriáig. A legmelegebbet tavaly nyáron Szardínia partjainál mérték, Asinara-szigeténél, ahol a levegő 41 fokos volt, a tengervíz felszíni hőmérséklete pedig 3,5 Celsius fokkal volt magasabb az átlaghoz képest.

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A 2019 óta készített jelentés, amelynek összeállításában a genovai és az urbinói tudományegyetem, valamint az oceanográfiai és kisérleti geofizikai intézet (Ogs) is együttműködött, arra figyelmeztet, hogy a klímaváltozás a tengeri növény- és állatvilág fokozatos mutációjához és pusztulásához vezet.

Valentina Miccoli a Greenpeace Italia "tengeri" felelőse a jelentést kommentálva hangoztatta, hogy

2026-ban globális szinten az óceánok és tengerek hőmérséklete elérte a valaha is mért legmagasabb értéket.

"A Földközi-tenger termikus változásai már mélyebb környezetben is kimutathatók, és közvetlenül befolyásolják a tengeri ökoszisztéma egészségét. Ma már nem elegendő a biodiverzitás fenntartása, a tengerek megmentése érdekében drasztikusan csökkenteni kell a felmelegedést okozó melegházhatású gázok kibocsátását" - hangoztatta Valentina Miccoli.

Kifejtette, hogy a hőhullámok több tíz kilométeres mélységben is stresszhatást gyakorolnak többek között a kolóniában élő növényekre, puhatestűekre, amelyek jobb esetben elszíneződnek, vagy egyenesen kihalnak. Megjegyezte: a tengermélység lassan már nem nyújt védelmet az élőlények számára.

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