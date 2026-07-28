Erdőtűz-veszély: tömeges kitelepülések kezdődtek Lacanau környékén

Mintegy négyezer turistát telepítenek ki a délnyugat-franciaországi Lacanau üdülőhely környékéről az erdőtüzek miatt.

Mintegy négyezer turista kitelepítését rendelték el az erdőtűz veszélye miatt a francia hatóságok kedden a délnyugat-franciaországi üdülőhely, Lacanau környékéről.

A Bordeuax-tól 40 kilométerre található város tengerparti kempingjeinek és üdülőfalvainak lakóit arra utasította a prefektúra, hogy vigyék magukkal minden poggyászukat és szigorúan kövessék a polgári védelem utasításait.

Hozzátették, hogy Lacanau várost és lakóit egyelőre nem érinti az evakuálás, mert olyan óvintézkedésről van szó, amelyet a további, esetleg negatív kimenetelű időjárási változásokra való tekintettel kellett elrendelni.

Laurent Nunez francia belügyminiszter hétfői közlése szerint az ország délnyugati részén, Gironde megyében július 23. óta megközelítőleg 42 ezer hektárt elpusztító tűz stabilizálódott, de még nem fékeződött meg teljesen. Ezért a hatóságok attól tartanak, hogy a tűz viszonylagos visszahúzódása csak átmeneti, és a kedden érkező hőhullámmal új erőre kap.

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