Hatalmas lehetőség előtt Magyarország: a Kelet nagyhatalma árgus szemmekkel figyeli, mit lép a Tisza-kormány

Magyarország új kormánya előtt az egyik legnagyobb kihívás egy koherens Kína-politika kialakítása, miután az előző kabinet öröksége gazdaságilag fenntarthatatlanná és politikailag következetlenné vált. Kína hatalmas lehetőségeket kínál, különösen az EU-n belüli közvetítő szerep révén az amerikai–kínai rivalizálásban. A kapcsolatok fő nehézségeit az államilag támogatott kínai dömpingáruk, Tajvan kérdése, valamint Kína Oroszországnak és Iránnak nyújtott segítsége jelenti. Magyarország számára egyedülálló lehetőség adódhat, ha az Európai Uniót a kínai–amerikai viszonyban konstruktív közvetítő szerepre ösztönzi, ami minden érintett fél számára előnyös lenne.

Back to Europe 2026 Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát.

Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. A megjelent cikkek itt olvashatók. A cikkek a szerzők véleményét tükrözik, amelyek nem feltétlenül esnek egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával. Ha hozzászólna a témához, küldje el cikkét a velemeny@portfolio.hu címre.

Hatalmas lehetőség Magyarország számára a Kínával való kapcsolatban

A kormány előtt álló egyik legjelentősebb kihívás Magyarország Kína-politikájának kialakítása. Az előző kormány által folytatott politika gazdaságilag fenntarthatatlanná, politikailag pedig következetlenné vált. Elkerülhetetlen az előző kormányzat által hátrahagyott helyzet radikális rendbetétele – ha úgy tetszik, a romeltakarítás, ami a dolog természeténél fogva negatív hatással lesz a kínai érdekekre. Ha nem illeszkedik bele egy kialakulóban lévő világos perspektívába, akkor talán helyrehozhatatlanul is megronthatja a kínai–magyar kapcsolatokat. Ez pedig ellentétes lenne Magyarország érdekeivel.

Kína hatalmas lehetőségeket kínál. Gazdaságilag nem is kell indokolni – számos komoly kihívást és buktatót is beszámítva –, de a világ mai helyzetében egy ország Kína-politikája, különösen, ha az ország az Európai Unió tagja, nagy lehetőségeket is kínál. Kína számára ugyanis az Európai Unióval való kapcsolatok alakulása stratégiai kérdés. Úgy látják – és igazuk is van –, hogy a világban két egymással rivalizáló szuperhatalom létezik: az Egyesült Államok és Kína. Véleményük szerint – és ebben is igazuk van – egyik sem lesz képes legyőzni a másikat. Ebben a helyzetben az Európai Unió a mérleg nyelvét jelenti. Ezért az Európai Unió kiemelkedően fontos partner Kína számára.

Természetesen tudják, hogy az Európai Unió továbbra is az USA szövetségese. Hogy a szövetséges viszonyon belül milyen mozgásteret alakít ki magának, követi-e az amerikai politikát, hogy kihasználja ezt a helyzetet, és konstruktív Kína-politikát alakít ki és folytat, az ezekben az években alakult ki, és nagyon nem mindegy Kína számára, hogy milyen eredménnyel.

Megjegyezzük, ez hatalmas lehetőségeket kínál Magyarország számára is. Némileg előreszaladva, azt gondoljuk, hogy ebben Magyarországnak kiemelkedően fontos szerepe lehet. Annál is inkább, mert Kína is ezt így látja.

Orbán Viktor volt miniszterelnök és Hszi Csin-ping kínai elnök Budapesten, 2024. május 10-én. MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

Mit tehetünk az olcsó kínai dömpingáruk ellen?

Az új Kína-politika megvilágítását kezdjük egy talán meglepő, de alapvető kérdés tisztázásával: Kína nem kommunista ország. Igaz, a kínai Kommunista Párt feltétlenül uralja az országot, de az ország valójában csak a párt nevében kommunista. A kínai társadalmi-gazdasági rendszer valójában mondhatnánk „vadkapitalista” vagy államkapitalista rendszer. Igen, Kínában egypártrendszer és diktatúra van. Igen, a propagandában ezt nyakon öntik egy kommunista ideológiával, de a valóságban nem mutatja a kommunista rendszer jellemzőit. A történelemben, vagy akár a jelenlegi világban is, számos olyan rendszert mondhatnánk, amelyik diktatórikus, de nem kommunista. Kína leginkább Augusto Pinochet Chiléjéhez hasonlítható – bár el kell ismernünk, kevésbé véres – diktatúra.

A Kínával kialakítandó kapcsolatok legfőbb problémája tehát nem ideológiai. Van egy sajátos helyzet, amin nem lehet változtatni, de önmagától adódóan problematikus: Kína túl nagy. Bármit is tesz, annak következményei vannak a világ bármely részén, gyakorlatilag bármely területen. „Amikor az elefántok harcolnak, a fű szenved, de amikor szeretkeznek, a fű akkor is szenved” – mondta Li Kuang-jao, Szingapúr első miniszterelnöke. Ezt a tényt egyszerűen tudomásul kell venni, és természetesen figyelembe is kell venni, amikor Kínával alakítjuk kapcsolatainkat.

Már nem „Istentől adott” tulajdonság, de a kínai gazdaság elmaradhatatlan része – és ez már a társadalmi-gazdasági rendszerből származik –, hogy a kínai áruk többsége állami támogatást élvez – direkt vagy indirekt módon –, aminek következtében a világpiacon nemcsak nagy tömegben, hanem többnyire dömpingáron is jelenik meg. Ez érthető módon zavarja a piac működését és elfogadhatatlan a világ nagy része számára. Ilyenkor általában vámokat szoktak kivetni ezekre a termékekre. Ez Kína esetében nem mindig használ. Ugyanis a vámok után is versenyképes marad számos termék, mert a támogatás mértéke olyan, hogy elbírja a vámok jelentette plusz terhet is. Természetesen Kína ezt a lépést barátságtalannak tekinti – érthető módon –, hiszen nem akarja, rendszeréből adódóan nem is nagyon tudja elismerni, hogy ez az ottani körülményekből származik, még kevésbé akar változtatni rajta. Tovább nehezíti a helyzetet, hogy ez ellent mond a WTO szabályainak, amelynek Kína tagja.

Erre a helyzetre megoldást kell találni. Nagy valószínűséggel egyik véglet sem lehetséges: Kína nem fogja eltörölni a támogatásokat, hiszen ez – mint mondtuk – belső társadalmi-gazdasági rendszerének szerves része. De az sem reális elvárás, hogy az importőr országok elfogadják ezt a helyzetet, mert az komoly veszélyt jelent saját termelésük, saját gazdaság számára.

Ilyen esetekben kompromisszumos megoldásokat kell keresni. Ebben az esetben ez azt jelenti, hogy mérsékelni kell a támogatásokat, vagy el kell fogadnia a kiszabott büntető vámokat, az importőr országoknak viszont szembe kell nézniük azzal, hogy a kínai áruk fokozott versenyt jelentenek – és ez a verseny gyakran nem is fair.

Egy másik probléma, ami gyakran felhánytorgatnak – talán joggal – a nagy mértékű korrupció Kínában. Ezzel kapcsolatban azonban óvatosságra intenék: azt gondolom, hogy kissé könnyelmű vagy könnyű kifogás a kínai korrupcióra hivatkozni – amelynek létét természetesen értelmetlen lenne tagadni. Alapos elemzésre lenne szükség abban a tekintetben, hogy a korrupció milyen mértékben hat a kínai gazdasági kapcsolatokon keresztül a partnerekre. Mert ugyanis ha a korrupció belső, és nincs vagy csak jelentéktelen hatással van a külső partnerekre, az egy egészen más helyzet. Ha így van, és gyanítjuk, hogy ez a helyzet, akkor ugyan változatlanul küzdeni kell a korrupció ellen, de nem tekinthetjük saját feladatunknak a kínai belső korrupció elleni fellépést. Különösen akkor nem – és erről Magyarország sokat mesélhetne az elmúlt évtized tekintetében –, ha a partner ugyanannyira vagy még jobban korrupt, mint a kínai üzletfél.

Exportra szánt kínai elektromos autók Hangcsouban. Forrás: Long Wei/VCG via Getty Images

Kína és a geopolitika: mit tegyen a Nyugat?

Azzal együtt, hogy – mint mondtuk – nem tekinthetjük igazából kommunista országnak, számos politikai-stratégiai ellentét is nehezíti a kapcsolatok kialakítását.

Természetesen nem fogadja el az egypólusú, Amerika vezette világrend fenntartását. Ezt nem vehetjük rossz néven tőle.

De semmiképpen sem szabad elfogadnunk, hogy ezt egy Kína vezette világrend próbálja meg helyettesíteni, vagy legalábbis olyan befolyásra kíván szert tenni, amellyel hatékonyan meghiúsíthatja az Egyesült Államok és szövetségesei – beleértve Európát és Magyarországot is – érdekeinek érvényesítését.

Még akkor sem, ha ezt a törekvését úgy prezentálja, mint aki meg akarja őrizni a stabilitást és védi a nemzetközi jogot.

A nemzetközi jog sajátos intézmény. Főként korunkban. Hiszen a kialakulásakor fennálló körülmények megváltoztak. Ezért a demokratikus országok is időnként arra kényszerülnek, hogy érdekeik – és bizony értékeik – védelmében a nemzetközi jogot sértő cselekedeteket hajtsanak végre. Hogy csak a legutóbbi eseteket említsük, Koszovótól Venezueláig.

Ne kövessük el azt a hibát, hogy azt gondoljuk, a nemzetközi jog „védelmében” fellépő Kína valójában nem saját érdekeit és sok tekintetben eltérő értékeit képviseli. Ezt nem kell rossz néven venni tőle, de engedni se kell. Nagy kihívás, de nem szabad kitérni előle. És nem szabad úgy tenni, mintha helyre tudnánk állítani a korábbi rendszert, amelyben az USA vezető szerepe érvényesült, értékei és érdekei, amelyek Donald Trump ide vagy oda, nagyrészt a mi értékeink és érdekeink is. Az értékeket és érdekeket nem szabad feladni, de tudomásul kell venni, hogy harcolni kell értük, jobban, mint korábban, és bizony el kell fogadni, hogy csak korlátozottabban tudjuk érvényesíteni őket.

Tajvan kérdése

A konkrét problémák közül első helyen Tajvant említeném. Kétségtelen, hogy Hszi Csin-ping kínai elnök történelmi küldetésének tartja Kína egységének helyreállítását. Ez nem meglepő, de számos új körülmény is felmerül.

Hszi elnöknek sietnie kell, az idő nem neki dolgozik, hiszen az ő generációja utáni generációk, amelyek nagy része már nem élt olyan világban, amikor Kína és Tajvan de facto is egy ország volt, vajmi kevés érdeklődnek az egyesítés iránt. Számukra természetes helyzet, hogy Tajvan és Kína két külön entitás, és nem lenne megrázó esemény, ha ez jogilag is realizálódna. Annál is inkább, mert látják, hogy Tajvan mennyire hasznos Kína számára. És valószínűleg azt is belátják, hogy ez a haszon nem függ attól, hogy Tajvan Kína része-e.

A tajvani hadsereg katonái egy hadgyakorlaton. Forrás: An Rong Xu/Bloomberg via Getty Images

Nem elhanyagolható körülmény az sem, hogy elég nagy biztonsággal állíthatjuk, hogy a Kínai Néphadsereg nem képes Tajvan elfoglalására – megsemmisítésére igen, de elfoglalására, úgyhogy az használható állapotban maradjon, nem. Számításaink szerint a siker reményében akkor indítható hadművelet Tajvan elfoglalására, ha sikerül néhány nap alatt öt-hatszázezer kínai katonát átdobni a tajvani szoroson (csak összehasonlításul, a normandiai partra szállásban mint egy százötvenezer katona került bevetésre).

Kína nem képes és belátható időn belül – leginkább talán soha – nem is lesz rá képes. A kínai vezetés nem egységes ebben a tekintetben. Míg Hszi elnök határozottan ragaszkodik a katonai képességek megteremtéséhez – bízva abban, hogy az ezek jelentette fenyegetés ráveheti a tajvani vezetést egy valamilyen úton-módon történő békés egyesítésre –, addig a katonai vezetés határozottan ellenáll ennek a szándéknak. Ezt a törést mutatja, hogy elnök néhány éven belül másodszor rúgta ki a Kínai Kommunista Párt Katonai Bizottságának valamennyi tagját. A legutóbbi tisztogatás után egyetlen tábornokot sem talált, aki elvállalta volna ezt a magas megtiszteltetést, és kénytelen volt két jelentéktelen ezredest előléptetni tábornokká.

Kína, Oroszország, Irán

Oroszország kínai támogatása az Ukrajna elleni agressziónál jelenleg talán a legfontosabb ilyen probléma. A kép azonban itt sem fekete-fehér. Nagy biztonsággal állíthatjuk, hogy kínai segítség nélkül Oroszország nagyon nehezen vagy talán egyáltalán nem lenne képes ilyen intenzitással folytatni a háborút. A kínai segítség nemcsak politikai nyilatkozatokban – bár ezek jelentőségét sem szabad lebecsülni –, hanem konkrét segítségnyújtásban is megnyilvánul.

Azt gondoljuk, hogy Kína nem szállít kész fegyvereket Oroszországnak. Viszont minden bizonnyal szállít olyan alkatrészeket, akár kettős felhasználásúakat, amelyek nélkül az orosz hadiipar problémákkal nézne szembe. Kína nagy mennyiségben vásárol orosz energiahordozókat is, amivel természetesen hozzájárul a háború finanszírozásához.

Ez a helyzet azonban Kína részéről nem konstans, és kizárólag kínai érdekeket tükröz. Nagy jelentőségű ebben az összefüggésben, hogy a napokban Oroszország törölte egy új nagy teljesítményű orosz–kínai gázvezeték építését, mivel a kínai fél elfogadhatatlan feltételeket támasztott (azt követelte, hogy a gáz ára megegyezzen az orosz belső piacon alkalmazott árral – ez természetesen nemcsak elfogadhatatlan, hanem példátlan is lenne). Mivel Kínában a nagyszabású gazdasági döntések mindig politikai döntések, nem nagy kockázat állítani, hogy e mögött is legmagasabb szintű politikai döntéshozó áll.

Ennél is sokkal nagyobb jelentőségű az a tény, hogy egyértelműen kijelentette – ezt Hszi Vlagyimir Putyin orosz elnök legutóbbi pekingi látogatása alkalmával explicit módon megerősítette –, hogy amennyiben Oroszország nukleáris fegyvereket alkalmazna a háborúban, Kína megszüntetné az együttműködést Oroszországgal.

Hasonlóképpen aggasztó Kína együttműködése Iránnal – bár ez az együttműködés messze nem olyan szoros, mint az orosz–kínai együttműködés. Azt gondoljuk, hogy Kína hírszerzési információkat ad át Iránnak, beleértve az iráni rakéták és drónok célra vezetéséhez szükséges információkat is, és szóban magas technológiát képviselő kínai fegyvernek szállításáról is.

Kína komolyan érdekelt ennek a helyzetnek a rendezésében, hiszen a Hormuzi-szoroson keresztül jut el a felhasznált fosszilis energiahordozók igen jelentős része.

Hogy jön a képbe Európa és Magyarország?

Ebben az összefüggésben nyilvánvalóan határozott amerikai fellépésre van szükség. Végeredményben, azt gondoljuk, ez meg is történik – az amerikai elnök kijelentései, finoman szólva, nem mindig konzekvensek. Ha Európa végre elszánta magát, hogy konstruktív módon részt vesz ennek a konfliktusnak a kezelésében, magára vállalhatná ebben is a „jó rendőr, rossz rendőr” szereposztásból a jó rendőr szerepét.

Ezzel el is érkeztünk a kínai–európai kapcsolatok legfontosabb kérdéséhez: képes-e és hajlandó-e Európa erre a szerepre vállalkozni a kínai–amerikai kapcsolatok egészét tekintve? Ez nagy mértékben érdeke lenne Kínának, de érdeke lenne Európának is. Sőt, Amerikának is.

És lépjünk tovább még egy lépéssel:

van-e annak realitása, hogy Magyarország ebbe az irányba befolyásolja az Európai Uniót? Mert ha igen, ez egy win-win helyzetbe hozná az országot. Azt gondoljuk, van erre lehetőség. Legalábbis érdemes megpróbálni. Ritkán adódik egy ilyen méretű országnak ekkora jelentőségű lehetősége a világpolitika befolyásolására.

Most, amikor folyik az új kormány Kína-politikájának kialakítása, érdemes lenne mindezeket megfontolni. Kívánjunk ehhez sok sikert magunknak.

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