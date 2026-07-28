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Hirtelen nagyot esett az olaj ára - Mi történik itt?
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Hirtelen nagyot esett az olaj ára - Mi történik itt?

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A kőolaj világpiaci ára ma tovább esett, több mint egyhetes mélypontra süllyedve: a Brent típusú nyersolaj hordónkénti ára mintegy 3 százalékkal csökkent. Az áresést elsősorban az váltotta ki, hogy Donald Trump amerikai elnök sikeres egyeztetésekről számolt be Iránnal kapcsolatban.

Ma tovább esik a kőolaj világpiaci ára, immár több mint egyhetes mélypontra süllyedt a jegyzés, miután felerősödtek a remények az amerikai-iráni konfliktus békés rendezésével kapcsolatban.

A Brent típusú nyersolaj hordónkénti ára 3 százalékkal esett vissza 85 dollár környékére.

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Az árak csökkenését elsősorban az idézi elő, hogy

Donald Trump amerikai elnök hétfőn sikeres egyeztetésekről számolt be Iránnal kapcsolatban,

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Bejelentette Netanjahu lehetséges utódja: titokban Izrael megsemmisítésén dolgozik az egyik olajmonarchia, ősszel újabb háború jöhet

és felvetette a diplomáciai megoldás lehetőségét. Ugyanakkor figyelmeztetett arra is, hogy a tárgyalások kudarca esetén folytatódnak az amerikai katonai csapások, miközben Teherán hasonlóan kemény hangvételű megtorlást helyezett kilátásba.

A kedélyeket az is csillapította, hogy Omán olyan közös regionális mechanizmust javasolt Iránnak, amely önkéntes díjak bevezetésével szabályozná a Hormuzi-szoros hajóforgalmát. Mivel a globális olajfogyasztás mintegy ötöde ezen az útvonalon halad keresztül, a szoros a világ egyik legfontosabb tengeri szállítási útvonalának számít.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock

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