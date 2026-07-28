Kiderült, hogyan oldanák meg a Hormuzi-szoros blokádját: önkéntes díj lenne a kulcs?

Omán az öbölmenti országok támogatásával kidolgozott javaslatot terjesztett Irán elé a Hormuzi-szoros hajóforgalmának rendezésére – értesült a Reuters egy öbölbeli forrástól és egy nyugati diplomatától. A tervezet szerint a szoros használatáért önkéntes hozzájárulást fizetnének a hajók, ami enyhíthetné az amerikai–izraeli háború miatt megbénult tengeri kereskedelmet. Egy magas rangú iráni forrás közlése szerint Teherán egyelőre nem reagált az ománi kezdeményezésre.

A konfliktus előtt a globális olaj- és cseppfolyósítottföldgáz-forgalom mintegy ötöde haladt át a szoroson. Irán a február 28-i amerikai–izraeli támadást követően gyakorlatilag lezárta a tengerszorost a külföldi hajók előtt, és kizárólag a saját flottájának engedélyezte az áthaladást. Bár egy múlt havi amerikai–iráni megállapodás részben megnyitotta az útvonalat, az egyezség július elején összeomlott, miután az iráni erők tüzet nyitottak olyan hajókra, amelyek az általuk nem engedélyezett csatornákon közlekedtek.

Teherán elképzelése szerint

Irán és Omán közösen ellenőrizné a szorost, és áthaladási díjat vetne ki a hajókra.

Washington ezzel szemben a konfliktus előtti helyzet visszaállítását szorgalmazza, amikor a hajók még szabadon és díjmentesen közlekedhettek, így az amerikai kormányzat jogellenesnek tartja a kötelező díjszabást. Az ománi javaslat értelmében Irán nem gyakorolna kizárólagos ellenőrzést az útvonal felett, a díjakat pedig önkéntes alapon fizetnék. Ez a rendszer a délkelet-ázsiai Malaka-szoros gyakorlatára hasonlítana, ahol Indonézia, Malajzia és Szingapúr önkéntes hozzájárulásokból finanszírozza a hajózási biztonságot, a környezetvédelmet és a mentési feladatokat.

Az iráni fegyveres erők közös parancsnoksága ismét elutasította Donald Trump amerikai elnök azon javaslatát, amely szerint a hajókban keletkezett károkat a befagyasztott iráni állami vagyonból kompenzálnák. A parancsnokság figyelmeztetett, hogy az iráni hadsereg megtagadja az áthaladást a szoroson minden olyan országtól és vállalattól, amely elfogadja az ilyen kártérítéseket.

Forrás: Reuters

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