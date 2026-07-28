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Kiderült, miről tárgyalt Trump és Zelenszkij
Globál

Kiderült, miről tárgyalt Trump és Zelenszkij

MTI
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Amerikai Patriot légvédelmi rakéták ukrajnai gyártásáról tárgyalt Donald Trump amerikai és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a washingtoni Fehér Házban kedden - derül ki a zárt ajtók mögött tartott találkozóról szóló ukrán elnöki tájékoztatásból.

Zelenszkij a közösségi oldalán megjelent bejegyzésében azt írta, hogy a Patriot gyártási licensze mellett további olyan elképzeléseket is megvitattak, amelyek Ukrajna segítségére lehetnek.

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