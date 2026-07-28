Komolyan aggódnak Trump emberei: sorsdöntő találkozó készül, most durvulhat el igazán a háború

A miniszterelnök az elhunyt Lindsey Graham szenátor temetésére érkezik Washingtonba. Trump tavalyi hivatalba lépése óta ez lesz a hetedik látogatása az Egyesült Államokban.
Az izolacionista republikánusok szerint korábban éppen Netanjahu beszélte rá az elnököt az Irán elleni háború megindítására, most pedig a csapások fokozására próbálhatja meg rábírni.
Az öt hónapja húzódó konfliktusban az Egyesült Államok folyamatosan a békekötés és a háború intenzívebbé válása között ingadozik. Bár Washington és Teherán a hétvégén egy újabb tűzszünet reményében felfüggesztette a csaknem két hete tartó, kölcsönös csapásváltásokat, Trump hétfőn mégis azzal fenyegetőzött, hogy a diplomácia kudarca esetén visszatérnek a fegyveres fellépéshez.
A háborúellenes republikánusok eddig abban bíztak, hogy a jelenlegi tűzszüneti kísérlet végleg lezárja a konfliktust.
Ehelyett most attól tartanak, hogy Netanjahu egy elhúzódóbb, tartós háborús szakasz felé terelheti az elnököt.
Curt Mills, az American Conservative ügyvezető igazgatója rendkívül kritikusnak, mintegy "DEFCON 1" szintűnek nevezte a megbeszélést, és arra számít, hogy az izraeli kormányfő a katonai fellépés fokozása mellett érvel majd.
Trump szövetségesei is elismerik, hogy a miniszterelnök vélhetően az iráni nukleáris képességek felszámolását garantáló, további katonai fellépés mellett kardoskodik majd. Alex Gray, aki Trump első elnöki ciklusa alatt a Nemzetbiztonsági Tanács kabinetfőnökeként szolgált, úgy vélte, hogy Netanjahu érdekei ebben a helyzetben nem feltétlenül egyeznek az amerikai érdekekkel, ugyanakkor nem tart attól, hogy az izraeli kormányfő képes lenne manipulálni az amerikai elnököt.
Trump eközben egyre nyíltabban bírálja Netanjahut. A megválasztott elnök a múlt havi G7-csúcstalálkozón kifogásolta Izrael Libanon elleni katonai hadjáratát, míg J. D. Vance alelnök azzal vádolta meg az izraeli kormányt, hogy szándékosan nehezíti az amerikai–iráni tárgyalásokat. A novemberben esedékes félidős választások közeledtével az elnökre egyre nagyobb belpolitikai nyomás nehezedik a konfliktus lezárása érdekében, a közvélemény-kutatások szerint ugyanis a szavazóbázisának növekvő része tartja értelmetlennek a háborút annak gazdasági költségeihez képest.
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