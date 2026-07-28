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Különleges találkozó készül: beállhat Ukrajna mellé a világ egyik legerősebb katonai hatalma
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Különleges találkozó készül: beállhat Ukrajna mellé a világ egyik legerősebb katonai hatalma

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Hamarosan találkozhat egymással Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök – tudta meg a Times of Israel.

Az izraeli lap úgy értesült: a két vezető személyes találkozójának leszervezésén már dolgoznak a felek,

a fő téma Irán, pontosabban az Irán elleni együttműködés lenne.

Zelenszkij és Netanjahu 2023 szeptembere óta nem találkoztak, illetve nem beszéltek egymással 2025 januárja óta. A két vezető kapcsolatát az izraeli lap „fagyos” szóval jellemezte.

A találkozó apropóját az adná, hogy Irán lényegében Ukrajna és Izrael ellensége is: Teherán fegyverekkel támogatja Oroszországot, illetve Kijev a napokban megtámadott egy iráni hajót a Kaszpi-tengeren, amiért a perzsa állam "beláthatatlan következményekkel" fenyegette meg Kijevet. Izrael pedig gyakorlatilag háborúban áll Iránnal az év eleje óta.

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Címlapkép forrása: Wikimedia Commons

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