Lecsaptak az ukrán drónok, lángba borult a kulcsfontosságú finomító

Egy ukrán dróntámadás következtében leállt a kőolaj-feldolgozás a nyugat-szibériai Tyumenyben működő finomítóban július 25-én – közölte két, az iparági folyamatokat jól ismerő forrás a Reuterssel. A kiesés tovább nehezíti az orosz üzemanyagpiac helyzetét, amely már májusban komoly kínálati hiánnyal szembesült, miután Ukrajna fokozta az orosz olajfinomítók elleni csapásait.

Egy ukrán dróntámadás miatt július 25-én leállt a kőolaj-feldolgozás a nyugat-szibériai Tyumenyben működő finomítóban.

A helyi orosz hatóságok tájékoztatása szerint az ukrán dróncsapás tüzet okozott a létesítményben, amely több mint kétezer kilométerre fekszik az ukrán határtól. Ipari források beszámolója alapján a támadás következtében egy gázolaj-kénmentesítő egység, valamint egy magas oktánszámú benzint előállító üzemegység gyulladt ki. Arról egyelőre nem adtak tájékoztatást, hogy mikor indulhat újra a termelés. A finomítót tulajdonló RI-Invest egyelőre nem reagált a megkeresésekre.

Az üzem névleges kapacitása évente mintegy 9 millió tonna, ami napi 180 ezer hordós kibocsátásnak felel meg.

Iparági becslések szerint a finomító évente nagyjából 6 millió tonna kőolajat dolgoz fel, amiből körülbelül 0,5 millió tonna benzint és 2,8 millió tonna gázolajat állít elő.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images