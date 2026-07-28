Medvegyev bejelentette: 200 ezer katonát toborzott már idén Oroszország

Mintegy 200 ezren szerződtek le katonai szolgálatra Oroszországban az idei év első felében - jelentette be Dmitrij Medvegyev, az orosz biztonsági tanács alelnöke a testület hadkiegészítő tárcaközi bizottságának keddi ülésén.

"Az idei év első hat hónapjára mintegy 200 ezer ember szerződött le katonai szolgálatra. Ezen felül több mint 16 ezer állampolgárunk csatlakozott önkéntes alakulatokhoz, és indult a különleges hadművelet övezetébe" - mondta a volt elnök és kormányfő.

Medvegyev

hazug provokációnak nevezte azokat a híreszteléseket, amelyek szerint Oroszország mozgósításra készül.

Ezeket a szeptemberben esedékes parlamenti választások hangulati előkészítésével hozta összefüggésbe.

Még egyszer kifejezetten hangsúlyozom: nincs szükség semmilyen mozgósításra. Ez az ellenség hazugsága, amely maga emberhiánnyal küzd, ott egyszerűen nincs, aki harcoljon

- fogalmazott a tisztségviselő.

Közölte, hogy a dróncsapatok felállítása jó ütemben halad, ezekben már 40 ezer katona lépett szolgálatba.

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