  • Megjelenítés
Medvegyev bejelentette: 200 ezer katonát toborzott már idén Oroszország
Globál

Medvegyev bejelentette: 200 ezer katonát toborzott már idén Oroszország

MTI
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Mintegy 200 ezren szerződtek le katonai szolgálatra Oroszországban az idei év első felében - jelentette be Dmitrij Medvegyev, az orosz biztonsági tanács alelnöke a testület hadkiegészítő tárcaközi bizottságának keddi ülésén.

"Az idei év első hat hónapjára mintegy 200 ezer ember szerződött le katonai szolgálatra. Ezen felül több mint 16 ezer állampolgárunk csatlakozott önkéntes alakulatokhoz, és indult a különleges hadművelet övezetébe" - mondta a volt elnök és kormányfő.

Medvegyev

hazug provokációnak nevezte azokat a híreszteléseket, amelyek szerint Oroszország mozgósításra készül.

Ezeket a szeptemberben esedékes parlamenti választások hangulati előkészítésével hozta összefüggésbe.

Még több Globál

Újabb ország szállna be a háborúba, újra mozgósíthat Oroszország - Híreink az orosz-ukrán háborúból kedden

Arágcsi: kártérítés jár Iránnak az okozott károkért

Ballisztikus rakétákat lőttek ki: a húszik borítják a fegyverszüneti álmokat?

Még egyszer kifejezetten hangsúlyozom: nincs szükség semmilyen mozgósításra. Ez az ellenség hazugsága, amely maga emberhiánnyal küzd, ott egyszerűen nincs, aki harcoljon

 - fogalmazott a tisztségviselő.

Közölte, hogy a dróncsapatok felállítása jó ütemben halad, ezekben már 40 ezer katona lépett szolgálatba.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Macy's Inc - kereskedés

Ez itt a januári posztom a Macy's-ról, elég optimista voltam akkor. A napos chartot nézve már örültem, hogy jön az ötödik hullám, és ki tudok szállni 25-30 dollár között. Nem így történ

Trader

Díjmentes online előadás

Nyárközepi tőzsdeparty

Csatlakozz a nyár egyik legizgalmasabb online tőzsdei eseményéhez, ahol a piaci aktualitások és a stratégiai gondolkodás kerülnek fókuszba. Friss nézőpontokkal, inspiráló ötletekkel töltődünk fel – és megnézzük, merre érdemes most figyelni a befektetőknek

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Lendületben a hazai vállalkozások 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Délutánra jött meg a befektetők étvágya a forinthoz
Itt a döntés: így változik holnap a benzin ára
Hatalmas lehetőség előtt Magyarország: a Kelet nagyhatalma árgus szemmekkel figyeli, mit lép a Tisza-kormány
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility