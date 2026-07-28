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Megelégelték az orosz pusztítást: közös rakétavédelmi pajzsot épít Ukrajna és az európai koalíció
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Megelégelték az orosz pusztítást: közös rakétavédelmi pajzsot épít Ukrajna és az európai koalíció

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Ukrajna 2027 első felére tervezi bemutatni az európai Freyja rakétavédelmi rendszer működőképes prototípusát. A fejlesztés célja, hogy hatékony választ adjon az orosz ballisztikusrakéta-támadásokra, megerősítse Európa védelmi ipari bázisát, és csökkentse Kijev függőségét a korlátozottan rendelkezésre álló amerikai Patriot elfogórakétáktól - írta meg az Army Recognition.

A többnemzeti kezdeményezésként indított Freyja-program egy európai ballisztikusrakéta-elhárító képesség kifejlesztését célozza.

A rendszer az ukrán rakétatechnológiát ötvözi a szövetséges védelmi vállalatok radarjaival, érzékelőivel és vezérlőrendszereivel.

Ukrán tisztségviselők közlése szerint az első prototípusnak már valós elfogási képességet kell demonstrálnia. Kijev a fejlesztési folyamat előrehaladtával mind az indítóállást, mind az elfogórakétát biztosítja majd.

A fejlesztés mögött konkrét hadműveleti szükséglet áll, hiszen Oroszország továbbra is Iszkander-M ballisztikus rakétákkal, H-47M2 Kinzsal légi indítású ballisztikus rakétákkal, valamint egyéb hiperszonikus fegyverekkel támadja Ukrajnát. A nyugati partnerek által eddig átadott rövid és közepes hatótávolságú rendszerek többségét alapvetően repülőgépek, drónok és cirkálórakéták ellen tervezték. Jelenleg az amerikai Patriot az egyetlen olyan Ukrajnában hadrendbe állított rendszer, amely már többször is bizonyította, hogy képes hatékonyan elfogni az orosz ballisztikus rakétákat.

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Davil Alojan, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács helyettes titkára, egyben a Freyja-program vezetője a Reuters hírügynökségnek adott, 2026. július 27-én megjelent interjújában ismertette a prototípussal kapcsolatos célokat. Hangsúlyozta, hogy a tervezett minimálisan működőképes termék még nem jelent teljes körűen tanúsított hadműveleti képességet. Elsődleges célja az első gyakorlati eredmények bemutatása, valamint az elfogórakéta, az érzékelők és a vezérlőrendszer közötti zökkenőmentes együttműködés igazolása.

A Freyja rendszert egy olyan koalíció fejleszti, amelyben Ukrajna mellett Franciaország, Németország, Olaszország, az Egyesült Királyság, Dánia, Hollandia, Norvégia, Spanyolország és Svédország vesz részt. A projekt fővállalkozója és tervezője várhatóan a Fire Point lesz, amely az FP-7.X típusú elfogórakétát, az indítóállást és az irányítórendszer egy részét biztosítja. Az európai partnerek radarokkal, önirányító fejekkel, tűzvezető rendszerekkel, adatkapcsolati egységekkel és végfázis-irányítási technológiákkal járulnak hozzá a fejlesztéshez. A programban olyan neves védelmi ipari vállalatok működnek közre, mint az Eurosam, a Leonardo, a Thales, a Saab és a Hensoldt.

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