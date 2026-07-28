Tiszta vizet öntött a pohárba a rendőrség a halálos terrortámadás után: ekkora veszély fenyegeti Németországot

Jelenleg 410 embert tart számon iszlamista veszélyforrásként a német Szövetségi Bűnügyi Rendőrség (BKA).

A regionális médiumokat tömörítő német szerkesztőségi hálózat (RND) által kedden ismertetett jelentésben szereplő adat a július elsejei helyzetet tükrözi.

A veszélyforrásnak tekintett 410 emberről úgy vélik, közük lehet az iszlamista terrorizmushoz vagy szélsőségességhez, és képesek lehetnek erőszakos cselekmények, köztük merényletek végrehajtására.

További 65 embert sorol a BKA a potenciális jobboldali szélsőséges fenyegetések közé, 17-et pedig a lehetséges baloldali szélsőséges fenyegetések közé.

A lista önmagában nem ad megbízható képet az általános fenyegetettségi szintről

– írta jelentésében a hatóság.

Az adatokat azután tették közzé, hogy szombat este egy Berlinben született, libanoni származású 21 éves férfi kisteherautóval belehajtott a tömegbe a berlini Pride-on, egy ember halálát okozva. A férfi az Iszlám Állam terrorszervezet támogatója volt és korábban már elítélték.

A támadást a német belügyminiszter vasárnap iszlamista merényletnek minősítette, a feltételezett elkövetőt egy vasárnap esti rajtaütésben agyonlőtték.

Az eset Németországban vitát váltott ki a szélsőséges veszélyforrásnak tartott emberek elleni szigorúbb intézkedésekről.

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