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Titkos tárgyalásokat kezdett Irán: úgy néz ki, most dől el a Hormuzi-szoros sorsa
Globál

Titkos tárgyalásokat kezdett Irán: úgy néz ki, most dől el a Hormuzi-szoros sorsa

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Omán javaslatot terjesztett Irán elé egy olyan közös regionális mechanizmus kialakítására, amely önkéntes díjfizetési rendszerrel szabályozná a Hormuzi-szoros hajóforgalmát – értesült a Reuters hírügynökség egy öböl menti forrástól kedden.

A tervezet a Malaka-szoros mintáját követi, ahol

a szorost használó hajózási társaságok önkéntes alapon járulnak hozzá a biztonságos hajózás, a környezetvédelem, valamint a kutató-mentő tevékenységek finanszírozásához.

A tervezet egyeztetése egyelőre külügyminiszteri szinten zajlik, Szaúd-Arábia bevonásával. Azt nem tudni, Irán pontosan mit szól a tervezethez, a teheráni külügyi tárca közleményében annyi olvasható, hogy "Irán javasolta az együttműködés szorosabbra fűzését, valamint a közös diplomáciai lépések fontosságát a régió stabilitásának helyreállítása érdekében."

Az Egyesült Államok a hétvégén váratlanul felfüggesztette az Irán elleni légicsapásait, ami reményt keltett a diplomáciai megoldásra és a hajóforgalom újraindítására a Hormuzi-szorosban. A konfliktus kirobbanása előtt ezen a tengeri útvonalon haladt át a globális energiaellátás egyötöde.

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Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock

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