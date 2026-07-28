Titkos terv készül Európa szívében – megtalálhatták Kína egyik legnagyobb gyenge pontját

A Bloomberg információi szerint a berlini kormányzat informálisan elemzi a kereskedelmi folyamatokat, az ellátási láncokat és a vállalati szintű adatokat,

hogy feltárja, Kína mely területeken függ még mindig a német és európai technológiától, a speciális alkatrészektől és az ipari know-how-tól.

Az előzetes megállapítások szerint a kínai ellátási lánc gyenge pontját jelentheti a Trumpf és a Carl Zeiss, amelyek a holland ASML fejlett félvezetőgyártó berendezéseinek kulcsfontosságú beszállítói. A vizsgálat olyan további félvezetőipari vállalatokat is érint, mint a Siltronic, az Aixtron és a SÜSS MicroTec.

Az elemzés egy 34 pontból álló, bizalmas intézkedéscsomag részét képezi, amelyet a német nemzetbiztonsági tanács dolgozott ki a stratégiai függőségek csökkentése és az ellenálló képesség növelése érdekében.

A tervek arra az esetre is felkészítenek, ha Peking ismét fegyverként használná a kritikus fontosságú nyersanyagok exportjának korlátozását,

ahogyan azt tavaly a Nexperia-ügy során tette. Berlin szerint a leghatékonyabb ellenlépés nem feltétlenül az új berendezések és alkatrészek kivitelének leállítása, hanem a Kínában már működő eszközök karbantartásának és szervizelésének felfüggesztése lenne.

A legfontosabb területnek a félvezetőipar számít. Bár a holland ASML a legmodernebb gépeit már nem szállíthatja Kínába, a távol-keleti országban működő, korábbi generációs rendszerek továbbra is igénylik a folyamatos karbantartást, a pótalkatrészeket és a műszaki támogatást. Berlin emellett vizsgálja a fejlett, szabadalmi oltalom alatt álló gyógyszeripari és orvostechnikai termékeket is, amelyekre Kínának az elöregedő társadalma miatt égető szüksége van. Ez utóbbi azonban rendkívül kényes terület, mivel a korlátozások közvetlenül a betegeket érintenék.

Friedrich Merz kancellár az utóbbi hetekben határozottabb fellépést sürgetett Kínával szemben, mivel véleménye szerint Németország az amerikai-kínai rivalizálás áldozatává válhat, ha nem növeli saját ellenálló képességét. Az uniós vezetők az előző hónapban felkérték az Európai Bizottságot, hogy dolgozzon ki új piacvédelmi eszközöket a napi egymilliárd eurót meghaladó kínai kereskedelmi deficit kezelésére. Lars Klingbeil alkancellár felvetette a kötelező vegyesvállalati forma előírását a nem európai vállalatok számára a technológiatranszfer biztosítása érdekében. Ezt a módszert egyébként maga Kína is évtizedek óta alkalmazza.

Elemzők rámutatnak, hogy a csúcstechnológia mellett a kínai foglalkoztatás szempontjából kritikus ágazatok, például

az acél-, a vegy-, a műanyag-, a textil-, valamint a játék- és háztartásigép-ipar megzavarása gyorsan belső politikai feszültséget generálhatna Pekingben.

A legnagyobb kihívást az jelenti, hogy egy közös európai fellépésre Kína aszimmetrikus válaszokat adhat, amelyek egyes tagállamokat aránytalanul sújtanának. Emiatt uniós szintű kompenzációs mechanizmusra lenne szükség a közösségen belüli szolidaritás fenntartásához. Németország és az Európai Unió ráadásul mindenképpen el akarja kerülni, hogy egyszerre két fronton, azaz Kínával és az Egyesült Államokkal is kereskedelmi konfliktust kelljen vívnia.

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