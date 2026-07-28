Titkos terv készül Európa szívében – megtalálhatták Kína egyik legnagyobb gyenge pontját

A Bloomberg információi szerint a berlini kormányzat informálisan elemzi a kereskedelmi folyamatokat, az ellátási láncokat és a vállalati szintű adatokat,
hogy feltárja, Kína mely területeken függ még mindig a német és európai technológiától, a speciális alkatrészektől és az ipari know-how-tól.
Az előzetes megállapítások szerint a kínai ellátási lánc gyenge pontját jelentheti a Trumpf és a Carl Zeiss, amelyek a holland ASML fejlett félvezetőgyártó berendezéseinek kulcsfontosságú beszállítói. A vizsgálat olyan további félvezetőipari vállalatokat is érint, mint a Siltronic, az Aixtron és a SÜSS MicroTec.
Az elemzés egy 34 pontból álló, bizalmas intézkedéscsomag részét képezi, amelyet a német nemzetbiztonsági tanács dolgozott ki a stratégiai függőségek csökkentése és az ellenálló képesség növelése érdekében.
A tervek arra az esetre is felkészítenek, ha Peking ismét fegyverként használná a kritikus fontosságú nyersanyagok exportjának korlátozását,
ahogyan azt tavaly a Nexperia-ügy során tette. Berlin szerint a leghatékonyabb ellenlépés nem feltétlenül az új berendezések és alkatrészek kivitelének leállítása, hanem a Kínában már működő eszközök karbantartásának és szervizelésének felfüggesztése lenne.
A legfontosabb területnek a félvezetőipar számít. Bár a holland ASML a legmodernebb gépeit már nem szállíthatja Kínába, a távol-keleti országban működő, korábbi generációs rendszerek továbbra is igénylik a folyamatos karbantartást, a pótalkatrészeket és a műszaki támogatást. Berlin emellett vizsgálja a fejlett, szabadalmi oltalom alatt álló gyógyszeripari és orvostechnikai termékeket is, amelyekre Kínának az elöregedő társadalma miatt égető szüksége van. Ez utóbbi azonban rendkívül kényes terület, mivel a korlátozások közvetlenül a betegeket érintenék.
Friedrich Merz kancellár az utóbbi hetekben határozottabb fellépést sürgetett Kínával szemben, mivel véleménye szerint Németország az amerikai-kínai rivalizálás áldozatává válhat, ha nem növeli saját ellenálló képességét. Az uniós vezetők az előző hónapban felkérték az Európai Bizottságot, hogy dolgozzon ki új piacvédelmi eszközöket a napi egymilliárd eurót meghaladó kínai kereskedelmi deficit kezelésére. Lars Klingbeil alkancellár felvetette a kötelező vegyesvállalati forma előírását a nem európai vállalatok számára a technológiatranszfer biztosítása érdekében. Ezt a módszert egyébként maga Kína is évtizedek óta alkalmazza.
Elemzők rámutatnak, hogy a csúcstechnológia mellett a kínai foglalkoztatás szempontjából kritikus ágazatok, például
az acél-, a vegy-, a műanyag-, a textil-, valamint a játék- és háztartásigép-ipar megzavarása gyorsan belső politikai feszültséget generálhatna Pekingben.
A legnagyobb kihívást az jelenti, hogy egy közös európai fellépésre Kína aszimmetrikus válaszokat adhat, amelyek egyes tagállamokat aránytalanul sújtanának. Emiatt uniós szintű kompenzációs mechanizmusra lenne szükség a közösségen belüli szolidaritás fenntartásához. Németország és az Európai Unió ráadásul mindenképpen el akarja kerülni, hogy egyszerre két fronton, azaz Kínával és az Egyesült Államokkal is kereskedelmi konfliktust kelljen vívnia.
Címlapkép forrása: Portfolio
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