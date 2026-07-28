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Trump: megmentettem Izraelt, nem létezne az ország, ha nem én lennék az elnök
Globál

Trump: megmentettem Izraelt, nem létezne az ország, ha nem én lennék az elnök

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Az Egyesült Államok akár egy órán belül le tudja rombolni az iráni hidakat, egy napon belül le tudja rombolni a teljes energiaellátó infrastruktúrát – mondta Donald Trump amerikai elnök egy Fox News-nak adott interjúban.

Trump arról beszélt: reméli, hogy sikerül megállapodni majd Iránnal, de ha ez nem történik meg, Amerika megtámadhatja a Csákány-hegyet Iránban és az ország polgári infrastruktúráját is lerombolhatja.

Remélem, erre nem kerül majd sor”

– mondta.

Kritizálta Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnököt is, amiért nyilvánosan beszél Izrael és Amerika műveleti terveiről.

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Ha nem én lennék az elnök, Izrael már nem létezne”

– mondta Trump.

Arra is kitért, hogy Irán „lényegében” megígérte, hogy nem fog nukleáris fegyvert fejleszteni, Amerika pedig mindent meg fog tenni azért, hogy a perzsa állam többé ne szegje meg ígéreteit.

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(Times of Israel nyomán)

Címlapkép forrása: The White House / Public Domain

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