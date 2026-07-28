Trump: megmentettem Izraelt, nem létezne az ország, ha nem én lennék az elnök

Az Egyesült Államok akár egy órán belül le tudja rombolni az iráni hidakat, egy napon belül le tudja rombolni a teljes energiaellátó infrastruktúrát – mondta Donald Trump amerikai elnök egy Fox News-nak adott interjúban.

Trump arról beszélt: reméli, hogy sikerül megállapodni majd Iránnal, de ha ez nem történik meg, Amerika megtámadhatja a Csákány-hegyet Iránban és az ország polgári infrastruktúráját is lerombolhatja.

Remélem, erre nem kerül majd sor”

– mondta.

Kritizálta Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnököt is, amiért nyilvánosan beszél Izrael és Amerika műveleti terveiről.

Ha nem én lennék az elnök, Izrael már nem létezne”

– mondta Trump.

Arra is kitért, hogy Irán „lényegében” megígérte, hogy nem fog nukleáris fegyvert fejleszteni, Amerika pedig mindent meg fog tenni azért, hogy a perzsa állam többé ne szegje meg ígéreteit.

(Times of Israel nyomán)

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