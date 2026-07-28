Új taktikához folyamodnak az ukránok? Az orosz gazdaság Achilles-sarkát támadnák

A műveletek fő célja megsemmisíteni az orosz hadsereg logisztikáját és előidézni az orosz bankrendszer nagyszabású összeomlását - hangoztatta Stilerman Dmitry Gordonnak adott interjújában. Szükségszerű lépésnek nevezte a háborúban az orosz gazdaság gyenge pontjaira kifejtett folyamatos nyomást. Azt fejtegette, hogy a Wildberries Oroszország egyik legnagyobb hitelfelvevője, így összeomlása elkerülhetetlenül el fog vezetni nagyszámú pénzintézet, köztük a VTB Bank összeomlásához is. Az utóbbi bank - Stilerman szerint - nagyban fektetett be a webáruházba, abban a reményben, hogy automatikusan megszerzi annak több millió dolláros ügyfélkörét.
A VTB már eddig is rosszul teljesített, és most ezermilliárd rubelnyi hitel fog véglegesen elveszni. Ez pedig veszélybe sodorhatja Oroszország második legnagyobb bankját. Ennek folytatódnia kell
– hangsúlyozta Stilerman, hozzátéve, hogy szerinte az Ozonnak kell majd a Wildberries-t követnie.
A gazdasági káron felül az orosz hadigépezetet adójukkal támogató vállalkozások megsemmisítésének közvetlen katonai jelentősége van Stilerman szerint, aki megjegyezte, hogy ezek a webáruházak kulcsfontosságú szerepet játszanak a katonai logisztikában is. Mint mondta, szállítmányozási csatornát jelentenek a drónalkatrészeknek, amelyeket az orosz csapatok által elfoglalt ukrán területeken szerelnek össze.
Július 18. óta az ukrán hadsereg a Wildberries legalább tíz logisztikai központját támadt. Emiatt a raktárak több mint ötödében keletkeztek károk. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azt állította, a létesítményeket arra használták, hogy drónalkatrészekkel, navigációs felszerelésekkel és egyéb felszereléssel lássák el az orosz hadsereget.
Az ukrajnai háború kitörése nyomán alapított Fire Point gyorsan Ukrajna egyik vezető védelmi vállalatává nőtte ki magát, amely nagy hatótávolságú drónokat és manőverező robotrepülőgépeket gyárt, amelyeket mélységi csapásokhoz használnak Oroszország területén. A Fire Point neve felmerült a tavaly Ukrajnában kirobbant kiterjedt korrupciós ügyben. A vállalat vezetősége tagadta az érintettséget.
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