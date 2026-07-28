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Újabb ország szállna be a háborúba, újra mozgósíthat Oroszország - Híreink az orosz-ukrán háborúból kedden
Globál

Újabb ország szállna be a háborúba, újra mozgósíthat Oroszország - Híreink az orosz-ukrán háborúból kedden

MTI
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Orosz katonai elemzők szerint nem lehet kizárni, hogy Észak-Korea után Irán is katonákat küld Oroszország oldalán Ukrajnába, hivatalosan Kijev kereskedelmi hajókra mért csapásai miatt. Az orosz tisztségviselők váltig állítják, hogy nem lesz újabb mozgósítási hullám, éppen úgy, ahogy a legutóbbi ilyen lépés előtt is tették. Nyugati elemzők úgy vélik, az újabb sorozásra a szeptember 20-i választások után kerülhet sor. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.
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Újabb ország szállna be a háborúba, újra mozgósíthat Oroszország - Híreink az orosz-ukrán háborúból kedden

Orosz katonai elemzők szerint nem lehet kizárni, hogy Észak-Korea után Irán is katonákat küld Oroszország oldalán Ukrajnába, hivatalosan Kijev kereskedelmi hajókra mért csapásai miatt. Az orosz tisztségviselők váltig állítják, hogy nem lesz újabb mozgósítási hullám, éppen úgy, ahogy a legutóbbi ilyen lépés előtt is tették. Nyugati elemzők úgy vélik, az újabb sorozásra a szeptember 20-i választások után kerülhet sor. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

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Címlapkép forrása: Roman Petushkov/Global Images Ukraine via Getty Images

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