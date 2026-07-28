Veszélybe került a globális élelmiszer-ellátás – Nagyon gyorsan lépni kell

Bajban a globális hidrogénpiac
A Közel-Kelet a hidrogénalapú termékek egyik világszinten is fontos gyártója: itt valósul meg a globális hidrogéntermelés körülbelül egyhatoda, amelynek a zömét vegyi anyagok, műtrágyák és finomított olajtermékek előállítása során használják fel. A régió adja a globális finomítói kapacitás, valamint az ammónia- és karbamidtermelés több mint 10%-át, a metanoltermelésnek pedig közel 17%-át.
Miután az Egyesült Államok és Izrael február végén megtámadta Iránt, és a konfliktus eszkalálódott, számos finomító és petrolkémiai üzem állította le működését az ellátási zavarok, a termékek exportjának ellehetetlenülése vagy katonai támadások miatt – utóbbiak egyes esetekben a hidrogén-előállító egységekben is olyan súlyos károkat tettek, amelyek helyreállítása akár hónapokat is igénybe vehet.
A következmények messze túlmutatnak a Közel-Keleten, mivel
a régió kulcsfontosságú szereplő a hidrogénalapú termékek globális kereskedelmében.
A térség termelésének jelentős részét exportálja:
- a régió adja az ammónia-kereskedelem több mint negyedét,
- a karbamid-kereskedelem közel 40%-át
- és a metanol-kereskedelem csaknem 45%-át,
- finomítói kapacitásának pedig egyharmada exportra termel.
A Hormuzi-szoros lezárása súlyosan megzavarta e termékek globális ellátását, és a Perzsa-öblön kívüli kikötői infrastruktúrát is támadások érték, ami tovább korlátozta az exportlehetőségeket.
E zavarok következtében a műtrágyák, a finomított és vegyipari termékek globális piacain hiány és áringadozások alakultak ki.
A tisztahidrogén lenne a megmentő?
Az IEA elemzése szerint a globális műtrágyapiacokat különösen súlyosan érintette a helyzet, a Hormuzi-szoros lezárása ugyanis korlátozta a műtrágyagyártáshoz elengedhetetlen ammónia, karbamid és kén kereskedelmi forgalmát is.
Mindez kihatással lehet az élelmiszer-ellátási láncra is,
ugyanis már a műtrágya-felhasználás mérsékelt csökkenése is a terméshozamok visszaeséséhez vezethet.
A nehézségeket tovább súlyosbította a földgáz árának emelkedése és a jelentős beszállítók által bevezetett exportkorlátozások. Számos országban – a szintén a közel-keleti helyzet hatására kialakult – gázellátási szűkületek és magas gázárak miatti termeléskiesés tovább szűkítette a kínálatot, aminek hatására világszerte nőttek a műtrágya-előállítási költségek.
A kieső hidrogén helyettesítésére alternatívát kínálhatna a tisztahidrogén, amelyet megújuló vagy nukleáris energiaforrások, illetve elektrolízis alkalmazásával lehet előállítani. Az országok növelhetik és diverzifikálhatják a hazai energiaforrások hasznosítását azáltal, hogy földgáz vagy szén helyett elektrolízis útján állítanak elő hidrogénalapú termékeket – például műtrágyát, metanolt, valamint hajózási és légi közlekedési üzemanyagokat.
Rövid távon azonban az alacsony kibocsátású hidrogén előállítása a világ legtöbb részén – Kína kivételével, ahol a megújuló forrásból származó hidrogén már 2030-ra költséghatékonnyá válhat – továbbra is költségesebb marad a fosszilis alapú hidrogénnél. Ezzel összefüggésben, noha az alacsony karbonintenzitású hidrogén és a hidrogénalapú üzemanyagok hosszú távon szerepet játszhatnak az energiabiztonság támogatásában,
jelenleg még nem állnak rendelkezésre olyan léptékben, hogy enyhíthetnék az azonnali nyomást.
Emellett a bizonytalan kereslet, a bonyolult szabályozás és az infrastruktúra hiánya is továbbra is lassítja az alacsony karbonintenzitású (kibocsátású) hidrogén piac fejlődését, így a kormányok által kitűzött 2030-as célok egyre elérhetetlenebbé válnak az IEA szerint.
Mik a kilátások, mire van szükség?
A piacon lévő technológiákhoz képest fennálló költségkülönbség áthidalásához, a kereslet ösztönzéséhez, valamint a célzott támogatások és a szükséges infrastruktúra életképes keretrendszerének kialakításához az IEA szerint szükséges az alternatív hidrogéntechnológia további kormányzati szakpolitikai támogatása is.
Bár az új felhasználási területeken mutatkozó hidrogénigény növekszik – és ez várhatóan gyorsul az évtized vége felé –,
továbbra is elenyésző részét képezi a globális keresletnek.
A globális hidrogénigény 2025-ben meghaladta a 100 millió tonnát, amit elsősorban a hagyományos ágazatok növekedése hajtott, így az ipari és finomítói felhasználás tette ki a teljes kereslet szinte egészét. Közben az alacsony karbonintenzitású hidrogén termelése 20%-kal, közel 1 millió tonnára nőtt, 2021 óta pedig mintegy 90% volt a növekedés, ám ez csak kevés számú projektnek köszönhető.
Ezzel együtt a Nemzetközi Energia Ügynökség várakozásai szerint 2026-ban újabb rekordévre számíthatunk, és a termelés volumene története során először meghaladhatja a globális össztermelés 1%-át.
A rövid távú intézkedések ugyan tovább gyorsíthatják az elterjedést, de önmagukban nem lesznek elegendőek a 2030-ra kitűzött ambiciózus célok eléréséhez.
Ehhez a kormányoknak a változó piaci realitásokhoz igazodva aktualizálniuk kellene hidrogénstratégiáikat és hosszú távú célkitűzéseiket,
hasznosítva a 2020-as évek elején indított szakpolitikai kezdeményezések első hullámának tanulságait is.
Hogy állnak a projektek?
A nagy eséllyel időben csúszó projektek zöme Európában, Észak-és Latin-Amerikában épülne meg, és Kínában is a lassulás jelei mutatkoznak az elektrolízis-kapacitások kiépítésében, ám a közelmúltbeli szakpolitikai fejleményeknek köszönhetően a rövid távú kilátások pozitívak. A világszerte telepített elektrolízis-kapacitás 2025-ben megduplázódott, és meghaladta a 4 GW-ot; az új telepítések közel háromnegyede Kínához fűződik.
Az európai piaci szereplők számára figyelmeztető jel, hogy a kínai elektrolizátor-gyártók az üzletmenet folytonosságának biztosítása érdekében külföldi piacaik bővítésébe is belekezdtek, a pekingi kormány pedig 2025-ben új támogatási programokat jelentett be a hidrogén és a hidrogénalapú üzemanyagok új ágazatokban történő alkalmazásának kiterjesztése, valamint a fosszilis tüzelőanyag-importtól való függőség csökkentése érdekében - ami újra fellendítheti a beruházási tevékenységet az elkövetkező években.
Európában az első nagyszabású projektek várhatóan 2026-ban indulnak el, de a tisztahidrogén térnyerése lassú ütemben zajlik a kontinensen,
köszönhetően egyes nemzeti és uniós szintű támogatási programoknak és szabályozásoknak. A közlekedésben használt, nem biológiai eredetű megújuló üzemanyagokra vonatkozó uniós megújulóenergia-irányelv célkitűzéseinek nemzeti jogszabályokba történő átültetése ugyan lendületet adott a projekteknek, ám a szakpolitikai intézkedések lassú végrehajtása hátráltatja a beruházásokat, a kapacitások bővítését, illetve a léptéknövelést.
Mit tanácsol az IEA?
A fentiekre tekintettel az IEA az alábbi frissített ajánlásokat fogalmazta meg a kormányoknak az energiapolitikai célok elérése érdekében:
- Vizsgálják felül a 2030-as célkitűzéseket, és határozzanak meg hosszú távú törekvéseket a piaci fejlemények, valamint az új tényezők alapján.
- Gyorsítsák fel a szakpolitikák végrehajtását az alacsony karbonintenzitású hidrogén és hidrogénalapú üzemanyagok iránti kereslet megteremtése érdekében a kulcsfontosságú ágazatokban.
- Továbbra is támogassák a termelést, különös tekintettel a megvalósításra kész, skálázható projektekre.
- Gyorsítsák fel a hidrogéninfrastruktúra kiépítését az akadályok elhárításával és a korai lehetőségek kihasználásával.
- Támogatni kell a feltörekvő gazdaságokat abban, hogy feljebb léphessenek az alacsony kibocsátású hidrogénalapú termékek értékláncában.
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