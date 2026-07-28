Vészjósló bejelentés érkezett: dróntámadás után készül a válaszlépésre a Közel-Kelet egyik legerősebb hatalma

A szaúdi hatóságok közlése szerint az ország légvédelme kedden több olyan pilóta nélküli légi járművet fogott el és semmisített meg, amelyek a királyság keleti tartományában található olajlétesítmények ellen kíséreltek meg támadást.

Turki al-Máliki, a szaúdi védelmi minisztérium szóvivője az X közösségi oldalon arról számolt be, hogy

a drónokat iraki területről indították útnak, a támadás mögött pedig feltehetően az Irán által támogatott terrorista milíciák állnak.

A szóvivő hangsúlyozta, hogy

Szaúd-Arábia fenntartja a jogot az önvédelemre és nemzeti értékeinek megóvására, valamint arra, hogy a megfelelő időben és helyen válaszlépéseket tegyen.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images