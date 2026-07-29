  • Megjelenítés
Beállt Amerika mellé a Közel-Kelet egyik legerősebb országa: közös támadást indítottak az iráni erők ellen
Globál

Beállt Amerika mellé a Közel-Kelet egyik legerősebb országa: közös támadást indítottak az iráni erők ellen

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Az Egyesült Államok és Szaúd-Arábia közös támadást hajtott végre Irakban Iránhoz köthető milíciák ellen – jelentette be az amerikai közel-keleti műveletek irányításáért felelős Középső Parancsnokság (CENTCOM).

Az amerikai műveletirányítás jelentésében az olvasható, hogy légicsapás történt, logisztikai központokat és fegyverraktárakat támadtak a szövetséges erők.

A CENTCOM szerint a támadás alá kerülő iraki milícia 30 dróntámadást hajtott végre az elmúlt 72 órában, az iráni forradalmi gárda parancsára, április óta pedig összesen 600 ilyen támadás történt.

Az IRGC-nek és a terrorista proxierőinek be kell szüntetnie ezeket a támadásokat, ha el akarják kerülni a további amerikai válaszintézkedéseket”

– írja a CENTCOM.

Még több Globál

Megjött a jelentés: rajtaütést indított Irán az amerikaiak ellen – Ennyit a tűzszünetről?

Odalép Amerika Putyinnak, Kramatorszk kapujában az oroszok - Híreink az ukrán frontról szerdán

Vészjósló bejelentés érkezett: dróntámadás után készül a válaszlépésre a Közel-Kelet egyik legerősebb hatalma

Az amerikaiak nem tisztázzák, pontosan melyik szervezetet támadták. Irakban egy legalább 60 ezer fős síita milícia működik, ez a Hasd es-Sabi, az ernyőszervezet egy része gyakorlatilag közvetlen iráni irányítás alatt működik.  Vélhetően ennek a milíciának egy részét vonta tűz alá az USA szaúdi segítséggel.

Kapcsolódó cikkünk

Megjött a jelentés: rajtaütést indított Irán az amerikaiak ellen – Ennyit a tűzszünetről?

A háttérben már megindult a vagyonadó kidolgozása a minisztériumban - De mégis mire számíthatnak az érintettek?

Vészjósló bejelentés érkezett: dróntámadás után készül a válaszlépésre a Közel-Kelet egyik legerősebb hatalma

Címlapkép forrása: Barry Iverson via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Macy's Inc - kereskedés

Ez itt a januári posztom a Macy's-ról, elég optimista voltam akkor. A napos chartot nézve már örültem, hogy jön az ötödik hullám, és ki tudok szállni 25-30 dollár között. Nem így történ

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Lendületben a hazai vállalkozások 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Nyárközepi tőzsdeparty

Csatlakozz a nyár egyik legizgalmasabb online tőzsdei eseményéhez, ahol a piaci aktualitások és a stratégiai gondolkodás kerülnek fókuszba. Friss nézőpontokkal, inspiráló ötletekkel töltődünk fel – és megnézzük, merre érdemes most figyelni a befektetőknek

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Újabb ország szállna be a háborúba, újra mozgósíthat Oroszország - Híreink az orosz-ukrán háborúból kedden
Beindult a vérengzés a sztárrészvényeknél - Megvan a befektetők új kedvence?
Különleges találkozó készül: beállhat Ukrajna mellé a világ egyik legerősebb katonai hatalma
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility