Beállt Amerika mellé a Közel-Kelet egyik legerősebb országa: közös támadást indítottak az iráni erők ellen

Az Egyesült Államok és Szaúd-Arábia közös támadást hajtott végre Irakban Iránhoz köthető milíciák ellen – jelentette be az amerikai közel-keleti műveletek irányításáért felelős Középső Parancsnokság (CENTCOM).

Az amerikai műveletirányítás jelentésében az olvasható, hogy légicsapás történt, logisztikai központokat és fegyverraktárakat támadtak a szövetséges erők.

A CENTCOM szerint a támadás alá kerülő iraki milícia 30 dróntámadást hajtott végre az elmúlt 72 órában, az iráni forradalmi gárda parancsára, április óta pedig összesen 600 ilyen támadás történt.

Az IRGC-nek és a terrorista proxierőinek be kell szüntetnie ezeket a támadásokat, ha el akarják kerülni a további amerikai válaszintézkedéseket”

– írja a CENTCOM.

Az amerikaiak nem tisztázzák, pontosan melyik szervezetet támadták. Irakban egy legalább 60 ezer fős síita milícia működik, ez a Hasd es-Sabi, az ernyőszervezet egy része gyakorlatilag közvetlen iráni irányítás alatt működik. Vélhetően ennek a milíciának egy részét vonta tűz alá az USA szaúdi segítséggel.

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