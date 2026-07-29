Bejelentést tett Magyar Péter: krízistervet dolgoznak ki az áramkiesés és a vízhiány miatt, korlátozhatják a fogyasztást

A rendkívüli hőség és a tartós aszály következtében a Duna vízszintje Paksnál mínusz 118 centiméterre süllyedt, ami miatt szükségessé vált az atomerőmű harmadik blokkjának részleges leállítása. Ez a létesítmény 2000 megawattos összteljesítményéből lényeges kiesést jelent.
Ilyen helyzetben az erőmű vezetése előre meghatározott biztonsági szabályok szerint jár el
- hangsúlyozta a kormányfő, kiemelve, hogy nem üzemzavarról, hanem tervezett biztonsági intézkedésről van szó.
A kormány az energetikai tárcával, az MVM-mel és a MAVIR-ral együttműködve folyamatosan monitorozza a helyzetet.
Magyarország villamosenergia-ellátása biztonságban van
- húzta alá Magyar Péter. Magyarország 3600-3800 megawattnyi importkapacitással rendelkezik, így
a lakosság ellátása Paks esetleges teljes kiesése esetén is biztosított.
A Tisza Párt elnöke elmondta, a lehetséges forgatókönyvekre való felkészülés céljából
ma felállt az energiaellátási műveleti egység, amely kidolgozza a rotációs krízistervet.
Ez meghatározza, hogy szükség esetén mely nagyipari és közületi fogyasztók áramfelhasználását kell átmenetileg korlátozni vagy átszervezni. A lakosság mellett a kórházak, a szociális intézmények és az egyéb alapvető közszolgáltatók teljes mértékben mentesülnek az esetleges korlátozások alól.
A kormány a lakosságot az energiafogyasztás takarékos és tudatos "átstrukturálására" kéri.
Magyar Péter elmondta, célszerűbb a nagyobb fogyasztású gépek üzemeltetését a napközbeni órákra időzíteni, amikor a naperőművek teljes kapacitással termelnek, majd a kora esti csúcsidőszakban lehetőség szerint csökkenteni a rendszer terhelését.
Az aszály az ivóvízellátást is veszélyezteti egyes térségekben - mondta Magyar. A területi védelmi bizottságok felmérik a kritikus helyzetű településeket, a Nemzeti Vízművek és a Magyar Honvédség pedig felkészült a víztározók feltöltésére és szükség esetén a lajtoskocsis vízellátásra.
Az élő környezetért felelős miniszter, Gajdos László egyeztet a víziközmű-szolgáltatókkal, hogy
véglegesítsék azon nagyipari szereplők listáját, amelyek vízhasználata válsághelyzetben korlátozható.
Az ivóvízellátás biztonsága természetesen minden területen elsőbbséget élvez
- mutatott rá a miniszterelnök.
Magyar közölte, más állami ágazatokban is óvintézkedéseket vezettek be. Az előző hőhullámban meghibásodott motorvonatokat kivonják a forgalomból, a kórházakban folytatódik a klímarendszerek javítása és fejlesztése, a szociális intézményeket pedig mobil hűtőberendezésekkel és ventilátorokkal szerelik fel.
Figyeljék a hivatalos tájékoztatásokat, vigyázzanak magukra és figyeljenek egymásra
- szólított fel Magyar Péter miniszterelnök.
Címlapkép forrása: MTI
Lángokban Európa: tűzoltók haltak meg a pusztító erdőtűz elleni küzdelemben
Járművüket teljesen körbezárta a tűz.
Teljesen megbénult a közlekedés a Dráván, hajmeresztő dolgokat tárt fel a kiszáradó meder
Mínusz 186 centiméteres vízállást mértek.
Bejelentést tett Magyar Péter: krízistervet dolgoznak ki az áramkiesés és a vízhiány miatt, korlátozhatják a fogyasztást
A legnagyobb ipari fogyasztók áram- és vízhasználatát érintené.
Elindult a pályázat: rövidesen vezetőket kaphat a vagyonvisszaszerzési hivatal
Öt pozícióra keresnek embert az elszámoltatásért felelős NVVH-ba.
Jön a másodfokú riasztás és a 39 fokos hőség a szomszédban is, korlátozásokat vezettek be a Dunán
Csak a hegyvidékekre nem adtak ki figyelmeztetést.
Lassan elfogynak a jelzők: drámai adatok érkeztek, borzonghatnak Donald Trump tanácsadói
Sokkoló, kétségbeejtő, mellbevágó számok a republikánusok szemszögéből.
Megszületett a döntés: jelentősen csökkenhetnek a legszegényebbek fűtési költségei
Ősztől lép majd életbe az intézkedés.
Milliárdos brüsszeli források úszhatnak el, félbeszakították a parlament nyári szünetét a szomszédban
Törvénykezési dömpingbe kezdett a román törvényhozás.
Generációk a munkahelyen - Bereczki Enikő, generációkutató & Pataki Hajnalka, People Partner
Performaszpihenés, nyári önképzés, avagy új generációs trendek a nyaraláson
Megjelent a teljesítményalapú szabadidő és a performanszpihenés jelensége: nemcsak átélni szeretnénk az élményeket, hanem azt is fontosnak érezzük, hogy megmutassuk őket. [...]
Új trend a Z-generáció, de az idősebbek nyaralási szokásaiban is
A sziget, amelytől a világgazdaság függ - meddig védi Tajvant a szilíciumpajzs?
Az Arizonától Drezdáig zajló chipgyárépítési hullám biztonságosabbá teheti a globális ellátást, közben azonban Tajvan geopolitikai védelmét is gyengítheti. Kik nyerhetnek a félvezetőgy
Szétszakadt az ESG-piac: az amerikai pénz menekül, az európait szabályozzák
Ugyanaz a befektetési stratégia a két kontinensen már egészen más szabályozási, politikai és piaci környezetben működik. Míg Európában erősebb jelentési és megfelelési elvárásokhoz kel
Bizalmi vagyonkezelés 2026: új korszak jöhet a családi vagyontervezésben?
Jelen blogbejegyzésünkben röviden bemutatjuk a bizalmi vagyonkezelési struktúrákra vonatkozó adózási környezet elfogadott változásait. A 2026. augusztus 31-én hatályba lépő jogszabály els
Négy webáruház, négy bírság: mit üzennek a NAIH legújabban közzétett bírságoló határozatai?
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) négy olyan határozatot is közzétett, amelyek mind webáruházak adatkezelési tájékoztatási gyakorlatát vizsgálták, és mindegyi
"Hogyan tegyek félre, ha alig marad a fizetésemből?" - válaszolunk a leggyakoribb kérdéseitekre
Sokszor kapunk visszajelzéseket a követőinktől kommentben: "Jó lenne félretenni, de miből?" Ez nem kifogás, hanem sok családnál nagyon is valós helyzet. Ezért most nem azt mondjuk, hogy mondj
Kinek fog fájni valójában a kormány vagyonadó-terve?
A cégérték meghatározása lehet az egyik izgalmas kérdés.
Szárad a Velencei-tó: most érdemes nyaralót venni?
"Kiszárad" az ingatlanpiac is?
Hőkupola előtt állunk – Miért jósolnak más időt az előrejelző modellek?
Ezért látunk eltérő maximumokat a térképeken.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!