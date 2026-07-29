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Bejelentést tett Magyar Péter: krízistervet dolgoznak ki az áramkiesés és a vízhiány miatt, korlátozhatják a fogyasztást
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Bejelentést tett Magyar Péter: krízistervet dolgoznak ki az áramkiesés és a vízhiány miatt, korlátozhatják a fogyasztást

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A Magyarország felé érkező hőkupola, az éjféltől életbe lépő harmadfokú hőségriasztás és a folyók rekordalacsony vízállása miatt megkezdődött a paksi atomerőmű harmadik blokkjának tervezett leállítása, ami mintegy 750 megawattos teljesítménykiesést jelent. Bár az ország villamosenergia-ellátása a jelentős importkapacitásnak köszönhetően biztonságban van, a kormány felállította az energiaellátási műveleti egységet, és felkészül az esetleges rendkívüli intézkedésekre - jelentette be Magyar Péter miniszterelnök egy Facebookon közzétett videóban.

A rendkívüli hőség és a tartós aszály következtében a Duna vízszintje Paksnál mínusz 118 centiméterre süllyedt, ami miatt szükségessé vált az atomerőmű harmadik blokkjának részleges leállítása. Ez a létesítmény 2000 megawattos összteljesítményéből lényeges kiesést jelent.

Ilyen helyzetben az erőmű vezetése előre meghatározott biztonsági szabályok szerint jár el

- hangsúlyozta a kormányfő, kiemelve, hogy nem üzemzavarról, hanem tervezett biztonsági intézkedésről van szó.

A kormány az energetikai tárcával, az MVM-mel és a MAVIR-ral együttműködve folyamatosan monitorozza a helyzetet.

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Magyarország villamosenergia-ellátása biztonságban van

- húzta alá Magyar Péter. Magyarország 3600-3800 megawattnyi importkapacitással rendelkezik, így

a lakosság ellátása Paks esetleges teljes kiesése esetén is biztosított.

A Tisza Párt elnöke elmondta, a lehetséges forgatókönyvekre való felkészülés céljából 

ma felállt az energiaellátási műveleti egység, amely kidolgozza a rotációs krízistervet.

Ez meghatározza, hogy szükség esetén mely nagyipari és közületi fogyasztók áramfelhasználását kell átmenetileg korlátozni vagy átszervezni. A lakosság mellett a kórházak, a szociális intézmények és az egyéb alapvető közszolgáltatók teljes mértékben mentesülnek az esetleges korlátozások alól.

A kormány a lakosságot az energiafogyasztás takarékos és tudatos "átstrukturálására" kéri.

Magyar Péter elmondta, célszerűbb a nagyobb fogyasztású gépek üzemeltetését a napközbeni órákra időzíteni, amikor a naperőművek teljes kapacitással termelnek, majd a kora esti csúcsidőszakban lehetőség szerint csökkenteni a rendszer terhelését.

Az aszály az ivóvízellátást is veszélyezteti egyes térségekben - mondta Magyar. A területi védelmi bizottságok felmérik a kritikus helyzetű településeket, a Nemzeti Vízművek és a Magyar Honvédség pedig felkészült a víztározók feltöltésére és szükség esetén a lajtoskocsis vízellátásra.

Az élő környezetért felelős miniszter, Gajdos László egyeztet a víziközmű-szolgáltatókkal, hogy

véglegesítsék azon nagyipari szereplők listáját, amelyek vízhasználata válsághelyzetben korlátozható.

Az ivóvízellátás biztonsága természetesen minden területen elsőbbséget élvez

- mutatott rá a miniszterelnök.

Magyar közölte, más állami ágazatokban is óvintézkedéseket vezettek be. Az előző hőhullámban meghibásodott motorvonatokat kivonják a forgalomból, a kórházakban folytatódik a klímarendszerek javítása és fejlesztése, a szociális intézményeket pedig mobil hűtőberendezésekkel és ventilátorokkal szerelik fel.

Figyeljék a hivatalos tájékoztatásokat, vigyázzanak magukra és figyeljenek egymásra

- szólított fel Magyar Péter miniszterelnök.

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Címlapkép forrása: MTI

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