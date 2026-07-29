Bejelentette Izrael: eltöröltek a föld színéről 24 történelmi falut - Ezek a helyek többé nem léteznek

24 falut, melyek több száz évesek voltak, bennük síita lakosokkal, akik ellenségesen viselkedtek a Hezbollah érdekében, fenyegették a határainkat és lakosainkat, teljesen leromboltunk”
– mondta az izraeli vezető.
Nem egyenként mentünk végig a házakon. Teljes falukat töröltünk el – végrehajtottuk a lerombolásukat. 15-20 ezer otthonról beszélünk. Mind a 24 falut megsemmisítettük és Bint Dzsbeil, amely már kívül esik ezen a területen, szintén megsemmisült”
– mondta.
Katz arról is beszélt, hogy Izrael jelenleg körülbelül 700 négyzetkilométernyi területet ellenőriz Dél-Libanonban, annak érdekében, hogy meggátoljanak támadásokat, beszivárgásokat Izrael északi részében.
Az izraeli vezető arról is beszélt, hogy hasonló módszereket (falvak teljes eltörlése) Gázában is használtak korábban.
Nincs többé Sedzsaja. Nincs többé Dzsabália. Ezek a szörnyű helyek többé nem léteznek”
– mondta.
Címlapkép forrása: Andrew Burton/Getty Images
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