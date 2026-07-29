  • Megjelenítés
Bejelentette Izrael: eltöröltek a föld színéről 24 történelmi falut - Ezek a helyek többé nem léteznek
Globál

Bejelentette Izrael: eltöröltek a föld színéről 24 történelmi falut - Ezek a helyek többé nem léteznek

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Izrael teljesen lerombolt 24 történelmi falut Libanonban – jelentette be Izrael Katz védelmi miniszter a Times of Israel cikke szerint.

24 falut, melyek több száz évesek voltak, bennük síita lakosokkal, akik ellenségesen viselkedtek a Hezbollah érdekében, fenyegették a határainkat és lakosainkat, teljesen leromboltunk”

– mondta az izraeli vezető.

Nem egyenként mentünk végig a házakon. Teljes falukat töröltünk el – végrehajtottuk a lerombolásukat. 15-20 ezer otthonról beszélünk. Mind a 24 falut megsemmisítettük és Bint Dzsbeil, amely már kívül esik ezen a területen, szintén megsemmisült”

– mondta.

Még több Globál

Odalép Amerika Putyinnak, Kramatorszk kapujában az oroszok - Híreink az ukrán frontról szerdán

Visszadobta Irán a legújabb javaslatot: ennyit a békülésről?

Döntött Amerika: odavágnak az orosz olaj és gáz vásárlóinak - Mi lesz Magyarországgal?

Katz arról is beszélt, hogy Izrael jelenleg körülbelül 700 négyzetkilométernyi területet ellenőriz Dél-Libanonban, annak érdekében, hogy meggátoljanak támadásokat, beszivárgásokat Izrael északi részében.

Az izraeli vezető arról is beszélt, hogy hasonló módszereket (falvak teljes eltörlése) Gázában is használtak korábban.

Nincs többé Sedzsaja. Nincs többé Dzsabália. Ezek a szörnyű helyek többé nem léteznek”

– mondta.

Kapcsolódó cikkünk

Kiderült, hogyan oldanák meg a Hormuzi-szoros blokádját: önkéntes díj lenne a kulcs?

Trump: megmentettem Izraelt, nem létezne az ország, ha nem én lennék az elnök

Veszélybe került a globális élelmiszer-ellátás – Nagyon gyorsan lépni kell

Különleges találkozó készül: beállhat Ukrajna mellé a világ egyik legerősebb katonai hatalma

Címlapkép forrása: Andrew Burton/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Macy's Inc - kereskedés

Ez itt a januári posztom a Macy's-ról, elég optimista voltam akkor. A napos chartot nézve már örültem, hogy jön az ötödik hullám, és ki tudok szállni 25-30 dollár között. Nem így történ

Trader

Díjmentes online előadás

Nyárközepi tőzsdeparty

Csatlakozz a nyár egyik legizgalmasabb online tőzsdei eseményéhez, ahol a piaci aktualitások és a stratégiai gondolkodás kerülnek fókuszba. Friss nézőpontokkal, inspiráló ötletekkel töltődünk fel – és megnézzük, merre érdemes most figyelni a befektetőknek

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Lendületben a hazai vállalkozások 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Újabb ország szállna be a háborúba, újra mozgósíthat Oroszország - Híreink az orosz-ukrán háborúból kedden
Beindult a vérengzés a sztárrészvényeknél - Megvan a befektetők új kedvence?
Különleges találkozó készül: beállhat Ukrajna mellé a világ egyik legerősebb katonai hatalma
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility