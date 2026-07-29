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Bejelentette Zelenszkij: elvesztették az oroszok a stratégiai kezdeményezést - Egyetlen dolog miatt jött el a fordulat
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Bejelentette Zelenszkij: elvesztették az oroszok a stratégiai kezdeményezést - Egyetlen dolog miatt jött el a fordulat

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Volodimir Zelenszkij ukrán elnök úgy véli, hogy Oroszország elvesztette a kezdeményezést a fronton az ukrán technológiai fejlesztéseknek köszönhetően - írta meg a RBK.

Zelenszkij egy Fox Newsnak adott interjúban arról beszélt, hogy Ukrajnában jelenleg mintegy ötszáz vállalat foglalkozik haditechnikai fejlesztésekkel, és

ez a hadiipari háttér biztosítja a technológiai előnyt az ellenséggel szemben.

Az elnök emlékeztetett arra, hogy Putyin eredetileg mindössze néhány nap alatt akarta lerohanni az országot, ám a totális háború már több mint négy éve tart, ezalatt pedig Ukrajna rendkívül erős védelmi ipart épített ki.

Az államfő rámutatott, hogy a konfliktus egyfajta innovációs versennyé alakult, amelyben elengedhetetlen a technológia folyamatos korszerűsítése. Mint fogalmazott,

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a hadviselés jellege három-hat havonta gyökeresen megváltozik, ezért a fegyverzetet is szüntelenül a változó körülményekhez kell igazítani.

Zelenszkij kitért arra is, hogy mivel az orosz hadsereg jelentős élőerő-fölényben van, Ukrajnának ezt gyorsabb ütemű technológiai fejlődéssel kell ellensúlyoznia.

Szerinte az ukrán fegyveres erők technológiai előnye és az oroszországi katonai célpontok elleni csapások végül megfosztották Putyint a stratégiai kezdeményezéstől.

Az ukrán elnök adatai szerint Oroszország havonta mintegy harmincezer katonát veszít, és bár a veszteségek óriásiak, az orosz elnök továbbra sem hajlandó leállítani a harcokat. Az ukrán államfő azzal zárta gondolatait, hogy a kezdeményezés jelenleg már nincs Putyin kezében.

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Címlapkép forrása: President Of Ukraine from Україна, CC0, via Wikimedia Commons

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