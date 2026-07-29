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Beperelték a belga államot a második világháborús deportálások miatt
Globál

Beperelték a belga államot a második világháborús deportálások miatt

MTI
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Perli a belga vasúttársaságot és államot egy belgiumi zsidó alapítvány a második világháborús deportálások miatt.

A belgiumi zsidó Nico Gunzburg Alapítvány pert indított Brüsszelben az SNCB belga vasúttársaság és a belga állam ellen, kártérítést követelve a második világháború alatti deportálásokban játszott szerepükért - erről a Le Soir francia nyelvű belga napilap tájékoztatott internetes oldalán szerdán. A beszámoló szerint a belgiumi zsidó szervezet

kártérítés mellett a felelősség elismerését követeli.

A jóvátételi követelés a Brüsszeltől északra fekvő Mechelen város Dossin nevű laktanyájából 1942 augusztusa és 1944 júliusa között indított 28 vonatra és a bennük elhurcolt emberekre vonatkozik. Ezeknek a vonatoknak szinte mindegyike közvetlenül az auschwitzi megsemmisítő táborba tartott. A vonaton főként zsidók tartózkodtak, körülbelül 25 ezren, valamint néhány száz roma és szinti. Közülük alig néhány ezren élték túl a deportálást - írták.

A napilap emlékeztetett arra, hogy a második világháború idején az SNCB együttműködött a német megszállókkal. Mivel a belga állam részvényes a belga vasúttársaságban, a belgiumi zsidó szervezet szerint a belga állami hatóságok is felelősséggel tartoznak a deportálásokért.

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Megjegyezték, hogy a holokauszt idején játszott szerepük miatt már korábban is folytak megbeszélések jóvátétel ügyében az SNCB-vel és a belga kormánnyal, de ezek eddig nem vezettek eredményre. Amint a belga állam és a vasúttársaság hajlandó lesz tárgyalóasztalhoz ülni a kártérítés megvitatása érdekében, a jogi eljárás felfüggeszthető - írták.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

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