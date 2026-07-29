Döntött Amerika: odavágnak az orosz olaj és gáz vásárlóinak - Mi lesz Magyarországgal?

Az amerikai szenátus kedd este kétpárti egyetértéssel megszavazta azt a törvényjavaslatot, amely az eddigieknél szigorúbb szankciókkal sújtaná Oroszországot és az orosz olaj-, valamint gázexport vásárlóit, illetve meghosszabbítja az Iránnal szembeni szankciókat is.

A javaslat 86–12-es szavazati aránnyal ment át a felsőházon.

A jogszabályt néhai társszerzőjéről, Lindsey Graham republikánus szenátorról nevezték el. Donald Trump elnök nemrégiben adta áldását a törvény egyik változatára, és azt kérte, hogy az fokozott iráni szankciókat is foglaljon magában.

A törvényjavaslat másik szerzője, Richard Blumenthal demokrata szenátor szerint

az intézkedés Kínát és Indiát hivatott büntetni, amiért orosz energiavásárlásaikkal finanszírozzák Moszkva háborúját.

Az új szankciós csomag lényegében felhatalmazza Donald Trump elnököt arra, hogy ha ezt szükségesnek látja, 100%-os importvámmal sújtsa az öt legnagyobb orosz energiahordozó-vásárló országot. Az öt érintett ország valószínűleg Kína, India, Törökország, Brazília és Dél-Korea / Spanyolország / Japán, attól függően, milyen adatokat vizsgálunk.

Magyarország tehát valószínűleg nem lesz érintett ebben a szankciós intézkedésben.

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