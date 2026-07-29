  • Megjelenítés
Döntött Amerika: odavágnak az orosz olaj és gáz vásárlóinak - Mi lesz Magyarországgal?
Globál

Döntött Amerika: odavágnak az orosz olaj és gáz vásárlóinak - Mi lesz Magyarországgal?

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Az amerikai szenátus kedd este kétpárti egyetértéssel megszavazta azt a törvényjavaslatot, amely az eddigieknél szigorúbb szankciókkal sújtaná Oroszországot és az orosz olaj-, valamint gázexport vásárlóit, illetve meghosszabbítja az Iránnal szembeni szankciókat is.

A javaslat 86–12-es szavazati aránnyal ment át a felsőházon.

A jogszabályt néhai társszerzőjéről, Lindsey Graham republikánus szenátorról nevezték el. Donald Trump elnök nemrégiben adta áldását a törvény egyik változatára, és azt kérte, hogy az fokozott iráni szankciókat is foglaljon magában.

A törvényjavaslat másik szerzője, Richard Blumenthal demokrata szenátor szerint

az intézkedés Kínát és Indiát hivatott büntetni, amiért orosz energiavásárlásaikkal finanszírozzák Moszkva háborúját.

Még több Globál

Odalép Amerika Putyinnak, Kramatorszk kapujában az oroszok - Híreink az ukrán frontról szerdán

Bejelentette Izrael: eltöröltek a föld színéről 24 történelmi falut - Ezek a helyek többé nem léteznek

Visszadobta Irán a legújabb javaslatot: ennyit a békülésről?

Az új szankciós csomag lényegében felhatalmazza Donald Trump elnököt arra, hogy ha ezt szükségesnek látja, 100%-os importvámmal sújtsa az öt legnagyobb orosz energiahordozó-vásárló országot. Az öt érintett ország valószínűleg Kína, India, Törökország, Brazília és Dél-Korea / Spanyolország / Japán, attól függően, milyen adatokat vizsgálunk.

Magyarország tehát valószínűleg nem lesz érintett ebben a szankciós intézkedésben.

Kapcsolódó cikkünk

Odalép Amerika Putyinnak, Kramatorszk kapujában az oroszok - Híreink az ukrán frontról szerdán

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Macy's Inc - kereskedés

Ez itt a januári posztom a Macy's-ról, elég optimista voltam akkor. A napos chartot nézve már örültem, hogy jön az ötödik hullám, és ki tudok szállni 25-30 dollár között. Nem így történ

Trader

Díjmentes online előadás

Nyárközepi tőzsdeparty

Csatlakozz a nyár egyik legizgalmasabb online tőzsdei eseményéhez, ahol a piaci aktualitások és a stratégiai gondolkodás kerülnek fókuszba. Friss nézőpontokkal, inspiráló ötletekkel töltődünk fel – és megnézzük, merre érdemes most figyelni a befektetőknek

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Lendületben a hazai vállalkozások 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Újabb ország szállna be a háborúba, újra mozgósíthat Oroszország - Híreink az orosz-ukrán háborúból kedden
Beindult a vérengzés a sztárrészvényeknél - Megvan a befektetők új kedvence?
Különleges találkozó készül: beállhat Ukrajna mellé a világ egyik legerősebb katonai hatalma
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility