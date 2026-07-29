Drámai jelenetek: vallomást tett a Covid-korszak ellentmondásos figurája – De még azt sem árulta el, milyen nap van

A 85 éves szakember, az amerikai Országos Allergia- és Fertőző Betegségek Intézetének (NIAID) korábbi igazgatója az elhangzott 111 kérdésre válaszul minden alkalommal az amerikai alkotmány V. kiegészítésére hivatkozott, amely alapján
senki sem kényszeríthető arra, hogy önmaga ellen tanúskodjon
Fauci a szerdai meghallgatáson úgy fogalmazott, hogy bár tiszteli a törvényhozást, ügyvédei tanácsára él alkotmányos jogával, és nem válaszol a kérdésekre. Az V. alkotmánykiegészítésre történő hivatkozás jogi értelemben nem jelenti a bűnösség elismerését, csupán a hatósági kényszertől és a bizonyítási teher tisztességtelen áthárításától óvja az érintettet.
Hawley: What day of the week is it today?Fauci: On the advice of counsel, I respectfully decline to answer based upon my rights under the fifth amendment to the constitution. Hawley: Let's just get one thing straight. You don't have any rights under the fifth amendment… pic.twitter.com/1X5nCEO8bF https://t.co/1X5nCEO8bF— Acyn (@Acyn) July 29, 2026
Mindenesetre akadt olyan szenátor, aki azt kérdezte Faucitól, hogy "milyen nap van ma?", amire az immunológous ugyancsak megtagadta a választ. A republikánusok emellett olyan személyeket is bemutattak a meghallgatás közben, akiket Fauci "megszégyenített", amiért "ki merték mondani azt, amiről ma már tudjuk, hogy igaz volt".
A group of people including Laura Ingraham stand up behind Fauci:Moreno: Turn around and look at the people behind you… look at the people who were absolutely shamed for saying what we know now to be the truth pic.twitter.com/jb5Jv6tK5g https://t.co/jb5Jv6tK5g— Acyn (@Acyn) July 29, 2026
“Who the f*** do you think you were for doing that?” Sen. Bernie Moreno (R-OH) tells Dr. Anthony Fauci during his Senate testimony on Wednesday after recounting the time a mother and her family were arrested and charged with criminal trespassing at a junior high football game… pic.twitter.com/KRZLL06PEg https://t.co/KRZLL06PEg— CBS News (@CBSNews) July 29, 2026
A republikánusok régóta azzal vádolják Joe Biden volt tanácsadóját, hogy információkat hallgatott el a koronavírus-járványról, és félrevezette a közvéleményt annak veszélyeiről, illetve alapos indok nélkül tett javaslatot a kötelező maszkviselésre vagy az oltásra. Fauci a korábbi meghallgatásain visszautasította a szándékos félrevezetéssel kapcsolatos vádakat, abszurdnak nevezve azokat.
Bár Biden előzetes elnöki kegyelemben részesítette őt a 2014 és 2025 közötti tevékenységéért, az ezt követő cselekményeiért – beleértve a mostani bizottsági szereplését is – továbbra is eljárás indítható ellene szövetségi, állami vagy helyi szinten.
Fauci azzal vádolta a meghallgatást vezető Rand Paul republikánus szenátort, hogy megszállottságává vált az ő bíróság elé citálása. Paul a válaszadás megtagadása ellenére folytatta a kikérdezést, többször felszólította Faucit a bocsánatkérésre, és
jelezte, hogy a bizottság jövő héten szavaz a Kongresszus megsértése miatti eljárás megindításáról, büntetőjogi következményekkel járhat
- írja az MTI. A szakértő egyik ügyvédjét, David Schertlert, aki többször is szót próbált kérni, kivezették a teremből.
A meghallgatással párhuzamosan Donald Trump a közösségi médiában élesen bírálta Faucit, és ismételten kijelentette, hogy a koronavírus a vuhani laboratóriumból szivárgott ki.
A pandémia eredete régóta politikai és szakmai viták kereszttüzében áll az Egyesült Államokban. Paul állítása szerint Fauci a nyilvánosság előtt a természetes eredetet képviselte, miközben magánbeszélgetéseiben a laboratóriumi eredetet tartotta valószínűbbnek. A szenátor a héten nyilvánosságra hozta Fauci pandémia alatti naplóbejegyzéseit, amelyekből kiderül, hogy a szakértő kezdetben mindkét teóriát nyitottan kezelte, később viszont a természetes eredet mellett foglalt állást.
Az Egészségügyi Világszervezet 2025-ös állásfoglalása szerint a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján továbbra is a természetes eredet a leginkább alátámasztott hipotézis, ám a kérdés még nem tekinthető lezártnak.
Fauci szüntelen hallgatása komoly felháborodást váltott ki a republikánusok körében, ezzel szemben több demokrata politikus a védelmébe vette a szakembert.
Fauci a pandémia alatt és azt követően is rendszeresen kapott halálos fenyegetéseket, személyi védelmét azonban Trump tavaly megvonta. A páros kapcsolata korábban nem volt ennyire ellenséges, 2021-ben Trump elnöki elismerésben részesítette Faucit a Warp Speed hadművelet néven futó vakcinafejlesztési programban nyújtott teljesítményéért.
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