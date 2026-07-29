Elbúcsúztak Irán és Oroszország kíméletlen ellenlábasától: megjelent Netanjahu és Zelenszkij is

Trump beszédében "igazi amerikai egyéniségként" jellemezte Grahamet, aki hamarabb távozott, mint kellett volna. A szenátor éppen egy kijevi útról tért haza, ahol Zelenszkijjel tárgyalt, amikor aortadisszekció – a szív fő verőerének repedése – miatt életét vesztette.
Az amerikai elnök úgy fogalmazott, a politikus azt a munkát végezve halt meg, amelyre született.
Olyan ember volt, aki jóságos és hatalmas szívének teljes egészét Amerikának adta, míg végül az a szív feladta
- mondta Trump.
Graham 2002-ben került először az amerikai szenátusba, és haláláig képviselte Dél-Karolina államot.
A Republikánus Párt és a felsőház egyik legmarkánsabb külpolitikai héjájaként vált közismertté.
Határozottan támogatta Izraelt és Ukrajnát, illetve keményen kiállt Iránnal és Oroszországgal szemben – miközben a Republikánus Párton belül komoly megosztottság alakult ki az Egyesült Államok külpolitikai szerepvállalása körül.
Trump és Graham viszonya nem volt mindig felhőtlen. A 2016-os elnökválasztási kampányban, amikor még egymás ellenfelei voltak, nem fogták vissza az egymásnak kiosztott pofonokat. Graham azonban később Trump szoros szövetségesévé avanzsált.
A szertártáson Trump felidézte, amikor egy kampányrendezvényen megosztotta a nyilvánossággal Graham telefonszámát.
Lindsey nevetett a végén. Míg én egy napra felrobbantottam a telefonját, addig nagyszerű barátok lettünk, és Lindsey a következő 10 évben nem hagyta abba a hívogatásomat
- emlékezett vissza Trump.
A megemlékezők között felszólalt Sean Hannity, a Fox News műsorvezetője is, aki elemi erejű személyiségként méltatta Grahamet. A szenátor húgához, Darline Grahamhez fordulva – akit bátyja halála után kineveztek a szenátusi helyére –, Hannity úgy fogalmazott:
Te voltál az élete.
A testvérpár fiatalon elveszítette szüleit, ezáltal Graham volt egy ideig húga gyámja.
A szertartáson jelen volt J. D. Vance alelnök és több magas rangú kormányzati tisztségviselő is. Bár a búcsúztató bensőségesebb hangulatú volt az elnöki temetéseknél, a résztvevők köre így is jól tükrözte Graham hazai és nemzetközi befolyását.
A gyászszertartás előtt Zelenszkij és Netanjahu külön-külön tárgyalt Trumppal.
Az ukrán elnökkel folytatott megbeszélésen Kijev légvédelmének megerősítése került szóba, hivatalos amerikai kötelezettségvállalás azonban egyelőre nem született. Netanjahu az izraeli sajtónak elmondta, hogy Trumppal egyetértettek a közös célban, miszerint Irán nem juthat nukleáris fegyverhez.
Az amerikai légierő kedden bejelentette, hogy a néhai szenátor emlékére átnevezi charlestoni támaszpontját - írja az MTI.
A bejelentés szerint Troy Meink, az adminisztráció légierőért felelős minisztere hétfőn indította el az átnevezésről szóló folyamatot, aminek végén
a dél-karolinai nagyváros légitámaszpontja Lindsey Graham nevét viselheti.
A dél-karolinai republikánus szenátor politikai pályáját megelőzően, és egy ideig azzal párhuzamosan is a légierőben szolgált jogászként. Az 1980-as években Nyugat-Németországban dolgozott, majd a 2000-es években, saját kérésére aktivizálták a tartalékosi állományból, és rövidebb időszakokra Irakban és Afganisztánban vállalt szolgálatot. 2004-ben, már szenátorként ezredessé léptették elő.
Címlapkép forrása: 2026 The Washington Post via Getty Images
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