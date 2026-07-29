Eldurvult a helyzet: az Egyesült Államok félreérthetetlen üzenetet küldött a legnagyobb riválisának

Az Amerikai Intézet Tajvanon (AIT), amely az Egyesült Államok de facto nagykövetségeként működik Tajpejben, kedden osztotta meg a keltezés nélküli felvételt a közösségi médiában. A tájékoztatás szerint a két fél a kutatás-mentés, a katasztrófaelhárítás és a tengeri rendészet területén hangolja össze a tevékenységét. Az AIT hangsúlyozta, hogy Washington nagyra értékeli a Tajvannal folytatott tengeri biztonsági partnerséget. Bár a nyilatkozat kifejezetten nem említette Pekinget, az elemzők szerint a közzététel időzítése
egyértelműen Washington Tajvan melletti kiállását mutatja, és figyelmeztetésként szolgál a kínai lépésekkel szemben.
The American Institute in Taiwan posted an image of Coast Guard Administration cutter Taipei (CG5005) operating with US Coast Guard cutter USCGC Midgett on 7/28.The AIT praised bilateral cooperation in a variety of maritime security initiatives.(China Times) pic.twitter.com/mIHn1x66V9 https://t.co/mIHn1x66V9— Taiwan Defense News Tracker (@TaiwansDefense) July 28, 2026
A fotó közzétételére hetekkel azután került sor, hogy Peking bejelentette, a parti őrsége rutinszerű rendészeti járőrözésbe kezdett a Tajvantól keletre fekvő vizeken. Kína június 1-jén erősítette meg a jelenlétét a térségben, miután Japán és a Fülöp-szigetek hivatalos tárgyalásokat kezdett a kizárólagos gazdasági övezeteik és tengeri határaik lehatárolásáról. Peking álláspontja szerint ezek a megbeszélések sértik a tengeri jogait és a területi szuverenitását.
A szigettől keletre fekvő vizek katonai szempontból egyre fontosabbá válnak, mivel a külföldi haditengerészetek számára ez azon kevés útvonalak egyike, amelyeken viszonylag biztonságosan megközelíthető a térség. Csung Cse-tung, a tajpeji Nemzetvédelmi és Biztonsági Kutatóintézet (INDSR) munkatársa rámutatott, hogy egy esetleges kínai támadás vagy blokád esetén ez a folyosó kulcsfontosságú lenne az amerikai és japán erősítés, az üzemanyag és az utánpótlás célba juttatásához. Kína folyamatos jelenléte nemcsak a hadműveleti környezet feltérképezését és a hírszerzési adatok gyűjtését teszi lehetővé, hanem egy esetleges konfliktus előkészítését, valamint a területmegtagadó és hozzáférés-gátló (A2/AD) stratégia megvalósítását is szolgálja.
Peking a nagyszabású katonai gyakorlatok helyett egyre inkább a parti őrség és más állami hajók rendszeres járőrözésével igyekszik fenntartani a befolyását. Ez a megközelítés csökkenti a nemzetközi tiltakozásokat és a politikai költségeket, miközben megerősíti Kína területi igényeit, és teszteli a térség szereplőinek reakcióit. A tajvani védelmi minisztérium adatai szerint a kínai parti őrség és egyéb állami hajók júniusban 110 műveletet hajtottak végre Tajvan körül, július 26-ig pedig újabb 110-et, ami arra utal, hogy
Peking igyekszik rutinszerűvé tenni az állandó jelenlétét.
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